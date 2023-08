O Camiño Francés ten novo folleto turístico grazas á Mancomunidade

Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés —formada por Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa e O Pino— presentou onte na simbólica igrexa de Santa María do Cebreiro o un novo folleto turístico sobre este itinerario xacobeo co obxectivo de facilitar e mellorar a experiencia dos peregrinos no seu paso por Galicia.

No acto estiveron presentes diferentes personalidades políticas pertencentes aos concellos que forman a Mancomunidade, así como Xosé Merelles, director xeral de Turismo de Galicia, e o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias. Todos eles foron recibidos polo frade do Cebreiro, Francisco Castro, o cal fixo unha primeira intervención na que incidiu na importancia de ser acolledores cos visitantes.

"Esperemos que o Camiño Francés siga sendo a principal ruta de peregrinaxe a Santiago", desexou a presidenta da Mancomunidade, Olga Iglesias, que presentou as principais características do folleto e agradeceu a todos os presentes a súa presencia no templo. Iglesias, que tamén é alcaldesa de Triacastela, convidou Merelles a participar en todas as iniciativas que organice a asociación e pediu á Xunta axuda á hora de repartir e expandir os folletos. "Queremos levalo a todas as partes do mundo posibles", concluíu.

Xosé Merelles expresou a súa satisfacción por estar presente, por segunda vez en menos dun mes, na ermida cebreirega. "Hai algo máxico aquí, cada vez que veño saio reconfortado", sinalou. O director xeral de Turismo eloxiou o traballo realizado pola Mancomunidade, o cal está moi en consonancia cos obxectivos de preservación do seu departamento.

Merelles fixo fincapé na relevancia que está adquirindo o mercado norteamericano, dado que os estranxeiros deste país son os que presentan maior presenza na ruta xacobea, segundo datos do mes pasado. "É unha tendencia consolidada. Se o Camiño xa conquistou Europa, agora temos que aproveitar este novo mercado", subliñou o director xeral.