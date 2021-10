Caen a 30 los casos de covid en colegios lucenses y a dos las aulas cerradas

Los centros educativos gallegos han experimentado un descenso notable de los casos activos de covid-19 con respecto a hace una semana —la Xunta actualiza los datos los miércoles— al bajar a 146, que suponen 124 menos, mientras que las aulas cerradas por la incidencia de este coronavirus en los últimos siete días se reducen a nueve (14 menos).

Este descenso se ha reflejado también en la provincia de Lugo, donde los infectados se reducen a 23 (frente a los 53 que había hace siete días) y las aulas clausuradas a causa de la pandemia a dos, cinco menos que en el anterior balance.

Aunque el Gobierno no detalla en qué colegios se han producido estos contagios y solo aclara que no hay ningún positivo en escuelas infantiles lucenses, sí precisa la situación en el Ceip O Cantel de Foz, afectado por un brote de coronavirus. Así, en el centro mariñano cuenta con 11 casos activos —25 menos que hace una semana— y ya no tiene clases inoperativas —hace siete días todavía tenía una cerrada—.

GALICIA. Según los datos actualizados este miércoles por la Consellería de Educación —que facilita de manera semanal—, con más casos de covid en trabajadores y alumnos de centros educativos destaca el área de Ourense, con 34, que suponen 27 menos que hace siete días, y bajan a la mitad, a cuatro, las aulas cerradas.

A continuación el área de Vigo baja a 31 infecciones activas, 24 menos que hace siete días, y cuenta con un aula cerrada —una menos que la semana pasada—. Le sigue la de A Coruña con 25 casos activos —17 menos— y una clase inoperativa —la semana pasada no tenía ninguna—.

Por su parte, la de Santiago y Barbanza cuenta con 22 infecciones activas —15 menos— y ya no tiene aulas inoperativas —la semana pasada contaba con dos—.

El área de Pontevedra y O Salnés reduce a nueve los casos activos de covid-19 en centros educativos —ocho menos— y a una clase cerrada —tres menos—; mientras que la de Ferrol, que se mantiene a la cola, baja a dos las infecciones —tres menos— y sigue sin clases inoperativas por la incidencia de este coronavirus.

CASOS DESTACADOS. La Xunta destaca de nuevo dos brotes de covid en sendos centros educativos. Además del de el Ceip O Cantel de Foz, hace referencia también al Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa de O Barco de Valdeorras, que tiene 14 casos activos de covid —nueve menos— y ya no cuenta con aulas cerradas por ellos —hace siete días había dos—.

En cuanto a las escuelas infantiles de la comunidad gallega, ya no registran casos activos de este coronavirus, después de que la semana pasada contasen con uno en el conjunto de Galicia, localizado en el área de Vigo, y un aula cerrada por el mismo.