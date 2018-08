El cadáver de O Saviñao enterrado en un alpendre no irá a ningún cementerio

El féretro de Vicente Ibáñez Ciurana, el hombre que fue enterrado entre escombros en un alpendre anexo a la iglesia de San Vitoiro de Ribas de Miño, en O Saviñao, seguirá en esa ubicación ya que el equipo de gobierno local, encabezado por Joaquín González, no se plantea por el momento trasladarlo a ningún cementerio municipal, como piden los vecinos. El PSOE también reclamó este martes que se le diese un enterramiento digno que, además, cumpla con los cánones sanitarios.

El regidor explicó que fue la jueza que llevó el caso (el juzgado intervino en el momento en el que el hombre, sin recursos, apareció muerto en su domicilio y no había contacto con ningún familiar) la que dictó que el cadáver no podía ser incinerado por si en el futuro la familia reclamaba el cuerpo.

A partir de ahí, la trabajadora social intentó que algún vecino de San Vitoiro cediese un espacio en su panteón y al no conseguirlo se puso en contacto con el sacerdote. Joaquín González asegura que fue el cura el que decidió el lugar exacto donde se depositaron los restos y añadió que, en principio, no está planteado ningún traslado. "Non hai que buscarlle máis pés ó gato", dijo.

SACERDOTE. Sin embargo, la versión de González se contradice con la del cura, quien reconoce que dijo de enterrarlo en el alpendre pegado al camposanto, pero aclara que su primera opción fue que los restos se llevasen al cementerio muncipal de Escairón. El sacerdote así se lo comunicó al departamento de servicios sociales. "A primeira ubicación que propuxen foi Escairón, pero non se quixo executar así. A min trasladouseme que tiña que buscarlle un sitio en San Vitoiro e foi o que fixen, tendo en conta que o cemiterio está cheo e que non se pode andar cavando ao redor dunha iglesia protexida coma templo románico", explicó.

Preguntado por la posibilidad de llevarlo a un camposanto municipal, Joaquín González reconoció este martes que en O Saviñao hay tres cementerios, en Escairón, Mourelos y Piñeiró, pero que se consideró que como vivía en San Vitoiro era mejor dejarlo allí. "No camposanto de Escairón hai sitio, aínda que tería que quedar na terra, non nun panteón", dijo el regidor, si bien la realidad es que en San Vitoiro también está en tierra. González dijo que quizá en el futuro se pueda adquirir un nicho para evitar estas situaciones.

Reacciones

"Iso non se lle fai nin a un can"



A los vecinos de San Vitoiro les preocupa que la descomposición del cuerpo pueda dar problemas, pero también les duele cómo se procedió con el cadáver de Vicente Ibáñez. "Iso non se lle fai nin a un can", insistían este martes. Fueron ellos los que colocaron unas flores sobre el improvisado nicho cubierto de tierra y los que pidieron una misa por el hombre. Tampoco entienden cómo el Concello no buscó otras alternativas como incinerarle y procedió al enterramiento "tan superficial".