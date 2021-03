Seis de cada diez concellos de Lugo llevan libres de covid al menos dos semanas

Galicia registraba el 4 de marzo de 2020 el primer caso de la covid-19, el de un hombre de 49 años procedente de Madrid. Un año después la comunidad aún está intentando recuperarse de la tercera ola, pero hay datos para la esperanza: uno de cada tres municipios gallegos —en concreto, 105— no ha tenido ningún nuevo caso en las últimas dos semanas. Cuarenta de ellos son lucenses.

Eso implica que seis de cada diez concellos de la provincia llevan al menos 14 días libres del virus. Y son bastantes más los que no han detectado contagios en la última semana, un total de 53.

Frente a esta lista, siguen siendo cinco los ayuntamientos de Lugo con una incidencia superior a 250 casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, el umbral a partir del que el Ministerio de Sanidad habla de riesgo extremo y que guía a la Xunta a la hora de decidir si un municipio se sitúa en los niveles más severos de restricciones.

El único con una tasa superior a 500 continúa siendo A Pobra do Brollón, que el lunes pasará al nivel máximo de restricciones. Con una decena de positivos, su incidencia a 14 días es de 613.

La siguen Guitiriz —con una tasa de 492, por 27 casos—, Lourenzá, Paradela, A Pontenova. Sobre estos tres últimos concellos el Sergas solo concreta que tienen menos de diez contagios.

Lugo y Ourense son las provincias con más municipios sin casos de covid en las dos últimas semanas, mientras que a las de A Coruña y Pontevedra les está costando más contener el avance del coronavirus en esta desescalada.

El secreto de este éxito es múltiple, según explican los alcaldes de algunas de estas localidades, desde las condiciones de población dispersa, hasta las medidas de desinfección adoptadas, pero hay un denominador común que es cumplir las restricciones, aunque eso suponga "pagar el pato" por otros municipios que sí tienen contagios, y también un componente de "suerte".

Si el control se limita a siete días, el número de municipios libres de contagios de la covid es de más de la mitad de los 313 que hay en Galicia. Un total de 165, según los datos del 3 de marzo, frente a los 107 que había el 20 de febrero.

Ourense es la provincia con más municipios libres de contagios, y tiene uno de los ayuntamientos que ha conseguido mantener el marcador a 0 de casos de covid en toda la pandemia: Vilariño de Conso, un concello con 524 habitantes y una densidad de población de algo más dos personas por kilómetro cuadrado.

"Todo va en la movilidad"

Su alcaldesa, Melisa Macía, tiene una teoría y es que la razón principal de que no se produjesen contagios es que la gente no se haya movido mucho de sus casas. "Todo va en la movilidad", ha asegurado a Efe. El hecho de que sea una población envejecida ha ayudado, no solo por esta falta de desplazamientos, sino también porque cree que la población mayor "se conciencia más que la joven" en este sentido.

"Es cierto que en el ámbito rural la dispersión de la población ayuda mucho", apunta el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, que también pone en valor la labor "muy intensa de desinfección" en calles y edificios públicos que hicieron al inicio de la pandemia.

Castro de Rei cuenta con 5.073 habitantes en los que han "calado muy profundamente" los mensajes de los bandos municipales, como el que alertó en otoño pasado para que las tradicionales matanzas del cerdo no se convirtiesen en "comidas multitudinarias" y se mantenga la distancia de seguridad incluso en las ferias quincenales con casetas para comer el pulpo.