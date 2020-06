Caballero asegura que el PSOE pondrá fin al olvido de Feijóo con la provincia de Lugo

El secretario general del PsdG-PSOE y candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, visitó Lugo este martes justo antes del inicio de la campaña electoral autonómica, para reunirse con el presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé.

El candidato socialista a las elecciones gallegas, que tendrán lugar el 12 de julio, aseguró que "queriamos poñer en valor os traballos que fan os nosos alcaldes, como José Tomé" expuso.

El candidato socialista tampoco se olvidó de la gestión realizada por Alberto Núñez Feijóo durante los últimos 11 años de mandato. "Feijóo olvidouse da provincia de Lugo e foi a Deputación quen puxo solucións aos problemas da cidadanía nesta crise tan grave. mentres que o goberno da Xunta foi un goberno ausente de medidas pero omnipresente nos medios de comunicación", aseguró.

Gonzalo Caballero ve reflejada esta actitud "nas políticas sociais, en 11 anos de goberno de Feijoo non se fixeron prazas en residencias públicas para maiores porque nestes 11 anos construíronse cero residencias, porque o PP busca o beneficio privado, por iso o Tribunal de Contas dixo que non se cumprían todos os mecanismos dunha sanidade de garantías", dijo. Caballero agregó que los socialistas "queremos comprometernos cos galegos a que un goberno progresista vai construir residencias públicas e dotará a Galicia de 2.000 prazas na próxima lexislatura".

El candidato socialista a la Xunta va más allá y aseguró que "o plantexamento que temos é de longo prazo. Na vindeira década hai que crear en Galicia 10.000 prazas en residencias públicas e complementar os modelos de residencias con outras formas asistenciais onde prime a dignidade e a seguridade para os maiores", aseguró Gonzalo Caballero.

Tomé: "Tras 12 anos, Feijóo dase conta que Galicia precisa dun plan industrial"

José Tomé aseguró ayer, durante la visita de Gonzalo Caballero a la ciudad de Lugo, que el secretario general del PSdeG-PSOE se convertirá en el próximo presidente de Galicia "se os cidadáns galegos pensan como pensamos nós. Non só porque o queira eu, que lóxicamente o quero, senón porque o necesita a provincia de Lugo e o resto dos galegos", matizó Tomé.

El presidente del organismo provincial manifestó también que "sería moi bo para Galicia un goberno en sintonía non en contraprogramación, que non aporta nada", dijo.

José Tomé también abordó en su discurso la aportación de la Diputación para combatir al Covid-19 y la nula comunicación con gobierno autonómico. "A día de hoxe, a Xunta non lle preguntou ao presidente da Deputación de Lugo que necesidades ten a provincia. Esa non é a maneira de colaborar entre administracións, cando nos sí puxemos a súa disposición as nosas residencias, por se as precisaban, e fixo oídos xordos", dijo.

Tomé también denunció que Feijóo despúes "de 12 anos, dase conta que Galicia necesita dun plan industrial. Vai a Alcoa e dí que se gaña as eleccións arranxa o problema, pero se ten competencias despois das eleccións tamén as tiña antes. Se o vai facer despois, porque non o fai antes, e así evitaríase chegar a esta situación", sostuvo el presidente de la Diputación.

PP: "Tomé chegou tarde a todas as xestións na crise"

El portavoz provincial del grupo popular, Javier Castiñeira, salió al paso de las declaraciones efectuadas por Gonzalo Caballero y recordó que los populares facilitaron acuerdos en la Diputación que evitaron el bloqueo de la institución cuando los socialistas gobernaban en minoría. "Caballero demostra un interese inaudito pola provincia de Lugo. Busca o amparo de José Tomé, sen máis argumento que o seu propio interese electoral, como exemplo de bo xestor", asegura Castiñeira.

El portavoz popular aseguró también que "se Caballero pretende poñer de exemplo a Tomé, escusa falar da crise do Covid-19, porque chegou tarde a todas as xestións e votou en contra da liña proposta polo PP para reactivar a provincia", matizó.

Javier Castiñeira aseguró que "desde o PP temos a sensación de que Caballero anda un pouco perdido, tentando arrouparse en Tomé ou Sánchez, que demostran estar moi por debaixo do nivel que requiren as institucións", finalizó.