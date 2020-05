Caballero apuesta por no dejar a "ninguén na cuneta" tras años de "recorte" del PP

El secretario general del PSOE gallego y candidato de este partido a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, aseguró que su programa buscará que "ninguén quede na cuenta", consciente de la necesidad de «rachar con once anos de recortes e privatizacións» en los servicios públicos por parte del Gobierno de Feijóo y de la exigencia de dotar a Galicia de un "proxecto de futuro". Caballero efectuó esta declaración de intenciones en la reuniones telemáticas que mantuvo este lunes con la ejecutiva provincial socialista en Lugo y con la militancia de la ciudad. A esta cita se sumaron el presidente de la Diputación, José Tomé, y la alcaldesa lucense, Lara Méndez.

El líder socialista señaló que Feijóo "está escribindo as súas últimas páxinas á fronte da Xunta" al "impoñer" un calendario electoral que "os galegos non compartimos", en plena emergencia sanitaria.

El primero de los encuentros preparatorios de las elecciones autonómicas con dirigentes y afiliados, que continuarán por distintas zonas de Galicia, coincidió con la jornada en que Feijóo anunció la fecha de los comicios, previstos para el 12 de julio. El objetivo de estos contactos es recoger las propuestas más adecuadas a las distintas realidades locales para elaborar el programa socialista.

El presidenciable del PSdeG entiende que la llamada a las urnas no llega en las circunstancias adecuadas. Será una campaña diferente, con poco contacto, a la que la formación encabezada por Caballero acude «preparada» para defender un proyecto de "compromiso coa sanidade pública, co fortalecemento do estado do benestar e cunha política de reconstrucción ao servizo da cidadanía". Ese planteamiento se traducirá también en el desarrollo de una "nova política económica", concluyó Gonzalo Caballero.