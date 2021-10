El buen tiempo y las fiestas acercan estos días el turismo a niveles prepandémicos

En el fin de semana grande del San Froilán, el turismo en Lugo se acercará a niveles prepandémicos. En A Mariña y en A Ribeira Sacra pasará lo mismo. Las temperaturas suaves y agradables y la buena situación epidemiológica ayudan a atraer visitantes. Hay ganas de normalidad y de disfrutar del ocio antes de que se consolide el tiempo otoñal.

En el caso de Lugo estas son unas fiestas particulares: por un lado, con más apariencia de normalidad que las anteriores; por otro, con circunstancias que las distinguen, como un ferial acotado y controlado por drones y sin casetas de pulpo, que movían todos los días a muchísima gente. Pese a todo, los hoteles se encuentran en una situación de muy alta ocupación. Como, al contrario que otros años, el período festivo solo coincide con un fin de semana, serán estos días y hasta el 12 cuando se espera una mayor concentración de visitantes.

El Gran Hotel, por ejemplo, tiene reservadas el 90% de sus 167 habitaciones para este sábado, el día con más tirón de este puente. Para el lunes, la ocupación baja por el momento hasta el 75%, aunque desde la recepción del establecimiento especifican que ese porcentaje seguramente subirá. La mayoría de reservas se hacen ahora en el último momento. Una pandemia ha servido para no hacer planes con mucha antelación por lo que todavía puede darse una ocupación similar a la de este sábado.

Según los registros del hotel, los datos son muy similares a los de las fiestas de San Froilán del 2019, la últimas antes de la pandemia. En el caso del hotel Méndez Núñez, su director, José Manuel Fernández, coincide en que este sábado es el día de mayor ocupación prevista. Mientras que este viernes el 72% de las plazas del establecimiento de la Rúa da Raíña estaban reservadas, para este sábado lo estarán al menos el 94%. Ese porcentaje baja al 71% para este domingo; al 60% para el lunes y al 72% para el martes, dándose la curiosa circunstancia de que hay más reservas para un día festivo al que le sigue una jornada laborable que una jornada laborable seguida de un festivo. De cualquier forma, también él espera que aumente la ocupación de todo el puente.

La ciudad también se llena de visitantes por unas horas que vienen a participar en comidas familiares o de amigos

Aunque percibe una recuperación en estas primeras fiestas camino de la normalidad, también admite que la situación no es, todavía, la que fue. A su juicio, se ha mejorado pero aún no se ha llegado a los llenos totales que se daban antes de la pandemia, cuando la ocupación en un puente como este podía estar en el cien por cien, sino todos los días varios de ellos. Cree que el programa de conciertos de este año no ha tenido tanto tirón como el de otras ediciones. "En otras ocasiones venía una pandilla de jóvenes de Sevilla, por ejemplo, para ver a determinado grupo. No era raro porque los jóvenes se mueven con facilidad para ver a un grupo que les gusta. Este año no ha ocurrido ", apunta.

Al margen de los que vienen de otras ciudades y pernoctan en Lugo, la ciudad también se llena de visitantes por unas horas que vienen a participar en comidas familiares o de amigos. Sin casetas, los restaurantes que sirven pulpo tienen muchas reservas para este fin de semana y será complicado conseguir mesa si no se ha cumplido con esa prevención y se forma parte de un grupo grande.

RIBEIRA SACRA. Las previsiones de ocupación en hoteles, casas de turismo rural y alojamientos turísticos de la Ribeira Sacra desde este fin de semana hasta el Puente del Pilar apuntan a una media del 55%, 18 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del pasado año. Estos son los datos que maneja el Consorcio de Turismo.

Los establecimientos hoteleros de tres y cuatro estrellas esperan una ocupación del 60%. Destacan los números referidos a las casas de turismo rural, ya que se habla de cubrirse el 63% las plazas disponibles, cifra que contrasta con el 25% de ocupación que se dio en el Puente del Pilar del pasado año.

El Consorcio ha programado diversas actividades para los visitantes dentro del programa A caída da folla

Por lo que respecta a los alojamientos turísticos, que cada vez son más en la Ribeira Sacra, el Consorcio dice que estarán al 41%, cifra que contrasta con el 15% registrada hace un año.

Desde el Consorcio destacaron también que se tratan de datos reales, facilitados por los establecimientos. Así, se destacó que las expectativas de ocupación son buenas. Si se mantiene la tendencia, incluso se pueden superar los actuales porcentajes.

En cuanto al sector hostelero, se espera que los restaurantes funcionen al 100% de su capacidad. Varios empresarios consultados señalaron que la Ribeira Sacra está de moda, como lo demuestran los números de julio, agosto y septiembre. En este sentido, señalaron que el pasado verano fue de los mejores de los últimos años.

El Consorcio ha programado diversas actividades para los visitantes dentro del programa A caída da folla. Así, este domingo habrá un taller de plantas medicinales silvestres para aprender a crear un pequeño botiquín, mientras que el lunes habrá viajes en barco por el río Miño y una caminata por parte del Camino de Invierno.

En el Thalasso Las Sirenas hicieron una oferta especial con la llegada del otoño y esto les está ayudando a conseguir un buen nivel de ocupación

Para el martes está prevista la actividad Apicultor por un día. Los participantes conocerán nociones básicas del mundo de las pueden saber más del programa A caída da folla en la web del Consorcio, en la dirección turismo.ribeirasacra.org.

A MARIÑA. Las perspectivas de cara al puente del Pilar en la comarca de A Mariña son realmente buenas y, en algunos casos, rozando el lleno de ocupación en establecimientos que, en todo caso, en su mayor parte sí coinciden en que están detectando que, en general, el mes de octubre están teniendo una ocupación por encima de lo que venía siendo habitual y que les está ayudando en general a contrarrestar, aunque sea en parte, los malos meses previos al verano.

En el hotel Voar de Ribadeo apuntan a que durante los próximos días la ocupación será excelente y su gerente, David Molejón, explica que tiene reservas planteadas en bloque ya desde hace tiempo. "Es algo que llevamos viendo durante todo el mes, porque incluso el fin de semana pasado tuvimos un nivel de ocupación muy bueno, aunque era previo al puente y sin ningún festivo cerca ", señala.

En el Thalasso Las Sirenas hicieron una oferta especial con la llegada del otoño y esto les está ayudando a conseguir un buen nivel de ocupación incrementado por la llegada del puente que podría hacer que colgasen el cartel de completo. El acelerón en las reservas indican, en general, se notó sobre todo a raíz de la confirmación de la mejoría de la situación epidemiológica y de que se suavizaran las restricciones.

Cosa distinta son los restaurantes, donde las reservas son más irregulares y la mayor parte tiene grandes perspectivas pero, por ahora, no muchas confirmaciones de reservas que sí confían en que se vayan produciendo día a día, algo que califican de habitual, y más desde que empezó la pandemia.



Manuel Álvarez | Técnico na oficina local de Turismo de Lugo

"Hai quen vén expresamente nestas datas a comer o polbo ou para ir aos concertos"

Na oficina de turismo agardan que na fin de semana e na ponte se incrementen moito as visitas. Cantos turistas acudiron estes días a informarse á oficina municipal?

O número non é aínda moi representativo porque falta a fin de semana e a ponte, cando se agarda que cheguen máis turistas. Ata o de agora [ata a mañá do venres] pasaron pola oficina de turismo municipal e polo punto da Praza Maior 1.200 persoas nos últimos catro días.

Cal é o perfil do turista que chega a Lugo estes días?

A maioría son españois. O 90% son españois e un 10% extranxeiros. Temos moitos visitantes de Galicia, principalmente. Tamén de Madrid e de comunidades próximas como Asturias ou Castela León.

Veñen especificamente ao San Froilán ou veñen facer turismo e coincide que é San Froilán?

A maioría están no segundo caso. Algúns danse conta ao chegar de que hai festas e outros si que o sabían aínda que non veñan expresamente polas festas.

Segue sendo Lugo unha cidade para pasar pouco tempo?

A maioría da xente que pasa pola oficina de turismo está de paso. Diría que ocorre así no 80% de casos. Moitos pasan unhas horas e os que quedan fanno unha noite ou unha fin de semana. Lugo é unha cidade na que paran moitos camiño doutras cidades de Galicia, como A Coruña ou Santiago, ou cara a Ribeira Sacra ou A Mariña.

É outubro un bo mes para o turismo en Lugo? Axuda o San Froilán?

A tempada forte é en xullo e agosto. Empezan a chegar turistas xa en xuño, pero a maioría chegan neses dous meses. Nótase unha baixada en setembro e hai unha pequena recuperación en outubro.

Mobilizan as festas? Hai xente que vén exclusivamente a participar nelas?

Si, a comer o polbo ou aos concertos. Este ano os que teñen máis tirón son os de Tanxugueiras e Baiuca. A xente chama por teléfono ou escribe correos á oficina para preguntar polas entradas, por exemplo. Outro perfil é o do seguidor de orquestras, que se vai movendo para ver actuar á París de Noia ou Costa Brava.