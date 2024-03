La borrasca Nelson deja ráfagas de viento de más de 100 por hora en puntos de Lugo

La borrasca Nelson dejó en las primeras horas del miércoles vientos que superaron los 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia de Lugo, así como en Pontevedra. Atendiendo a los datos de las estaciones de Meteogalicia, la racha máxima se registró en Castro Vicaludo, en Oia, donde se alcanzaron los 122,8 kilómetros por hora a la 1.20 de la madrugada. Se quedó cerca Muras, ya que en O Xistral se superaron los 115 km/h.

También en Cervantes se rebasó el umbral de los 100 kilómetros por hora, con 107,6, igual que en Viveiro, con 103 en Penedo do Galo.

📢A #BorrascaNelson deixa tempo desapracible hoxe en Galicia.



Teremos que abrir os paraugas de xeito intermitente, aínda que as chuvias serán algo máis persistentes nas horas centrais do día.



Temperaturas baixas para a época do ano e ventos do suroeste completarán o panorama. pic.twitter.com/EpMHo3HWSw