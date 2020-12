La borrasca Dora trae nieve, lluvia y mucho frío

El temporal invernal Dora ya está en Galicia. Desde este jueves y durante todo el fin de semana, esta borrasca traerá a la comunidad fuertes vientos, lluvias copiosas e incluso nieve en cotas bajas. De hecho, este viernes podría nevar a los 500 metros en las zonas más orientales de Lugo y Ourense. El sábado la cota subirá hasta los 700-1.000 metros, según la previsión de MeteoGalicia.

Boa tarde! Presentamos a gran protagonista das vindeiras horas: #BorrascaDora.

Deixa arestora fortes refachos de vento en moitos puntos do litoral e zonas altas do interior. A zona azul que se ve no centro é o aire moi frío que fará que mañá vexamos neve en cotas baixas⚠️. pic.twitter.com/sH0zRQutZk