La borrasca y los accidentes acentúan la vulnerabilidad de los desvíos de la A-6

La llegada de las primeras borrascas de un otoño que hasta ahora se había mostrado inusualmente seco y caluroso no ha tardado en destapar las carencias de la A-6, con un asfalto en pésimo estado en muchos tramos, y la vulnerabilidad de los desvíos habilitados por la antigua N-6, a la altura del núcleo de Castro, donde cualquier pequeño incidente tiene importantes consecuencias para el tráfico rodado.

La jornada de este viernes fue especialmente conflictiva en este sentido. La intensa lluvia y el fuerte viento que en aquel momento afectaban a la zona parecen haber sido las principales causas de un nuevo accidente que durante 15 horas tuvo en jaque las conexiones por carretera entre la provincia y la Meseta.

El siniestro se produjo en torno a las 0.00 horas del miércoles a la altura del kilómetro 431 de la N-6, justo en el desvío habilitado en verano de 2022 como consecuencia del corte de la autovía por el colapso del viaducto de Castro y posterior derribo de todos los demás.

Al parecer, un golpe de viento hizo que el conductor de un camión que circulaba por la zona perdiese el control del remolque, que invadió el carril contrario golpeando a otro vehículo pesado y a una furgoneta que circulaban en sentido contrario.

A raíz del accidente -que se saldó con dos heridos que requirieron asistencia sanitaria- la carga del camión siniestrado quedó esparcida sobre la carretera, lo que obligó a cortar el carril de bajada en dirección a Madrid.

De este modo, el tráfico en dirección a la capital de España tuvo que ser desviado por un tramo de unos tres kilómetros de la N-006A, una antigua vía estatal que, aunque en su momento servía para conectar la provincia con la Meseta, hoy en día lleva cerca de medio siglo en desuso limitándose a dar servicio a los pocos vecinos que residen en el núcleo de Castro.

Sin embargo, atravesar esta pequeña aldea a través de esa estrecha y virada calzada no fue tarea fácil y provocó que el tráfico en dirección a Madrid fuese muy lento durante toda la mañana, ya que los camiones prácticamente tenían que maniobrar para poder circular entre las casas.

Pero por si todas estas dificultades fueran pocas, la situación empeoró cuando un camión de grandes dimensiones también tomó esta misma carretera pero en sentido ascendente, topándose de frente con los tráileres que circulaban en dirección contraria. La insuficiente anchura de esta antigua carretera estatal hizo recordar escenas de antaño, en las que los camiones que circulaban en uno y otro sentido tenían que hacer auténticos malabarismos cada vez que se cruzaban entre ellos.

La caótica situación provocó un nuevo atasco y también el enfado de muchos usuarios, que se quejaban que, en esos instantes más complicados, no hubiese agentes que regulasen el tráfico para, precisamente, impedir este tipo de situaciones.

Finalmente, en torno a las 15.00 horas finalizaban las tareas de limpieza de la calzada en el lugar del siniestro, por lo que el tráfico por la N-6 quedaba ya totalmente restablecido.

A través del Centro de Emergencias del 112 de Castilla-León se movilizó para atender este siniestro a varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de León, a bomberos del parque de Ponferrada y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Villafranca del Bierzo, para la atención y evacuación de los heridos.

Desprendimiento. Este accidente y posterior desvío se sumó también a la afectación al tráfico de la A-6, cuyo carril sentido A Coruña se vio afectado por un desprendimiento de tierras y rocas que se registró en la tarde del jueves, a la altura del kilómetro 450 en el término municipal de Becerreá. A raíz de este incidente, se habilitó un desvío entre los kilómetros 438 y 457, con paso por la N-6.

Esta solución estuvo operativa hasta las 15.15 horas de este viernes, momento en el que el Mitma terminó el montaje de un tránsfer para permitir la circulación bidireccional en un tramo de unos dos kilómetros por la calzada de la A-6 sentido Madrid. El ministerio también aseguraba este viernes que ya había iniciado los estudios de geotecnia necesarios para poder retirar el material desprendido en condiciones de seguridad. Además, también avanzó que ya se trabaja en el diseño de una solución para la estabilización del talud afectado.

Este derrumbe arrastró a un vehículo que en aquellos momentos circulaba por la zona. Su conductor, un usuario habitual de la A-6, resultó ileso aunque reconoció, según testigos, haberse llevado "el mayor susto de mi vida".

Carreteras lucenses: mejoras que no llegan y obras que no avanzan

El caso de la A-6 es el ejemplo más notorio del mal estado en el que se encuentran muchas de las principales infraestructuras viarias de la provincia de Lugo. En el caso de la autovía, el pésimo estado del firme no solo supone un inconveniente para los usuarios, sino que hasta se convierte en un problema de seguridad por el estado intransitable en el que se encuentran algunos carriles, sobre todo, en los tramos de los municipios de montaña en la calzada dirección Madrid.



N-540



La carretera N-540 entre Lugo y Ourense es otra de las que centra las mayores críticas de los usuarios. Aunque el Mitma ya anunció una rehabilitación integral de esta vía, la realidad es que las obras aún no se han iniciado, por lo que los usuarios se siguen enfrentando a un trayecto lleno de profundos baches y con una señalización viaria que apenas resulta visible, sobre todo, cuando se circula de noche o en condiciones meteorológicas adversas.



N-642



También hay críticas en la comarca de A Mariña por el estado de la N-642, mientras que en el Alto do Fiouco, en la A-8, tampoco se acaba de encontrar una solución definitiva a la niebla.



Obras pendientes



A todas esas críticas se unen las dirigidas a la lentitud con la que avanza la obra de la autovía A-54 entre Lugo y Santiago —que ya no estará lista hasta por lo menos 2025— o el parón en el proyecto de la A-56, que debería unir Lugo con Ourense.

Gobierno y Xunta polemizan a raíz del derrumbe de Becerreá

La conselleira Ethel Vázquez pide un "plan extraordinario" para la A-6 e Isabel Rodríguez la invita a preocuparse por la VAC Costa Norte

El desprendimiento de tierras que bloqueó el jueves la calzada de la A-6 sentido a A Coruña en Becerreá originó este viernes un nuevo enfrentamiento entre la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, y la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez.

Vehículos circulando este viernes por la A-6, en la zona en donde se derrumbó el talud. XESÚS PONTE

La representante de la Xunta lamentó que el desprendimiento del talud se sume a los otros muchos problemas que aquejan a esta autovía, como el colapso de los viaductos de Castro, aún en reconstrucción, o el nuevo accidente que este viernes mantenía bloqueado el desvío habilitado por la N-6 en esa zona.

Ethel Vázquez mostró la preocupación de la Xunta por el "lamentable estado que presenta la A-6" tanto por un firme en muy mal estado como "por uns viadutos que están aínda sen reconstruír e cun desvío provisional ineficiente e con problemas de seguridade ao que se suma agora o derrumbamento do talude".

Ante esta "batería de graves e constantes incidencias", Ethel Vázquez instó al Gobierno de España, como titular de la A-6, a implantar "canto antes" un plan extraordinario de conservación para paliar "a falta de mantemento alarmante" que afecta a la A-6.

La conselleira también se refirió al cambio climático como una de las causas que más afecta actualmente al mantenimiento de carreteras, por lo que puso en valor las inversiones de la Xunta en materia de mantenimiento y conservación de vías, "ao ser a Xunta pioneira á hora de facerse con fondos europeos para a conservación e reforzo de taludes".

Isabel Rodríguez. La subdelega del Gobierno destacó, por su parte, el rápido trabajo que se ejecutó desde el Mitma para la reapertura de la autovía en el punto del derrumbe del talud, que achacó a las fuertes e intensas lluvias de los últimos días.

La subdelegada lamentó las "pouco afortunadas" declaraciones de Ethel Vázquez a la que invitó a preocuparse por las carreteras de la red autonómica y especialmente por la VAC Costa Norte, "na que por desgraza non se poden facer labores de conservación porque non está nin feita".

El alcalde de As Nogais, el popular Jesús Núñez, también lamentó el estado en el que se encuentra la A-6 y las consecuencias que el derrumbe de Becerreá tuvo en las inmediaciones de la localidad, "onde o tráfico foi máis lento do habitual", lo que para él supuso "un incordio para a xente desta zona".

En términos menos duros se expresó su homólogo de Becerreá, el independiente Manuel Martínez, quien señaló que el tráfico por la localidad era este viernes "máis o menos normal" y mostró su deseo de poder "volver circular pronto pola A-6".