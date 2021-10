Boas sogras habelas haina

A sogra é unha figura crucial en toda familia. Por ben ou por mal, nunca deixa indiferente. Xenros e noras teñen que adaptarse a un parentesco que lles vén engadido, que asumen por amor a unha parella e que non sempre desfrutan por igual.

As sogras teñen fama de entrometidas, de ter dificultade para deixar voar o fillo ou filla que con tanto agarimo criaron. Pero tamén son as responsables de traer ao mundo a esa persoa que os xenros e noras escolleron para compartir a vida, así que merecen un recoñecemento que a ninguén máis lle corresponde.

O 26 de outubro é o Día da Sogra e, aínda que por estas terras non acostuma a celebrarse, noutros países soe aproveitarse a data para que os fillos políticos lles lembren ás sogras que son importantes nas súas vidas.

O caso é que o xeito de vida tradicional en Galicia obrigou a moitas sogras e noras a compartir teito. Nas zonas rurais, con economías familiares vencelladas a explotacións agrarias, era costume que polo menos un fillo quedase na casa cos pais para facerse cargo do traballo e, co tempo, tamén dos seus coidados. Neses casos, a nora, se a había, tiña que integrarse na familia e facer súa unha casa que lle viña imposta.

FINA CORDERO. Ese foi o caso de Fina Cordero. Chegou hai 25 anos á casa do seu home, José Muñiz, en Vilar de Cas (Castroverde). El vivía cos seus pais e cun irmán e Fina tivo que aprender a convivir cunha familia nova. "Non só coa familia do meu home, senón tamén con el porque antes non vivías co mozo antes de casar. Tiven que afacerme á convivencia diaria con todos á vez", explica.

Ao chegar á que hoxe é a súa casa, Fina atopou "moita xente con hábitos diferentes" aos seus, coa que tiña que compartir o traballo da casa, na horta e co gando, ademáis de intentar vivir do xeito máis harmónico posible.

Fina Cordero ten as claves: evitar roces, ter respecto e independencia económica

Despois de 25 anos de experiencia, esta muller é quen de desvelar as claves do éxito: "A convivencia baséase no respecto, na independencia económica e en evitar os enfrontamentos". Tres pautas que Fina ten moi claras, pero que recoñece que non sempre son doadas de seguir.

A súa sogra, María Besteiro, tamén axudou a que a coexistencia fose pacífica. Fina explica que "sempre respectei o seu espazo e ela o meu. Convivimos e compartimos, pero non entramos unha no campo de decisión da outra". Con esta filosofía, e lembrando que "dous non discuten se un non quere", Fina vive en paz.

Incide, porén, en que a independencia económica axuda moito a lograr unha boa relación. "Eu teño o meu soldo e non necesito pedir diñeiro na casa cando quero comprar algo para min ou para os meus fillos. De aí nacen moitos conflitos. E coa miña sogra pasa o mesmo. Ela é dona da súa pensión. Iso non quere dicir que non compartamos, temos que facelo, pero cada un administra o seu do xeito que cre máis conveniente".

Durante doce anos, Fina traballou na casa. Despois venderon as vacas de leite e montaron unha carnicería en Lugo. "Non daba para contratar xente e tiven que aprender e poñerme á fronte. Tiña os nenos na escola en Castroverde e ía e viña dúas veces no día".

E por se fora pouco traballo, acondicionaron un albergue ao pé da casa, en Vilar de Cas, para peregrinos que percorren o Camiño Primitivo ou calquera outro viaxeiro que queira coñecer Castroverde. En resume, que Fina e o seu home teñen poucos minutos para estar sentados.

A sogra axuda no que pode. "Ela é moi traballadora, sempre está disposta a facer o que faga falta", asegura Fina. "Eu marcho traballar e non deixo ordes na casa porque tampouco me gusta que mas dean a min. Ela ocúpase do que quere, pero teño a seguridade de que fará todo o que poida".

En todo caso, Fina cre que é máis complicado ser sogra dunha muller que dun home. "Cun xenro non hai tanto roce, non está dispoñendo na cociña nin organizando a casa".

A súa sogra é nai de tres fillos. "Cando eu cheguei, ela estaba afeita a vivir con catro homes. Manexaba a casa, ten carácter organizador. Se chego eu dando ordes imaxina o que podería pasar. Moitas veces tocoume calar para evitar enfrontamentos".

Fina conclúe que "convivir nunha casa de moita xente non é fácil, pero eu tiven a sorte de que din cunha familia boa".

NURIA GARCÍA. A verdade é que ter unha boa sogra facilita moito a vida. Iso sábeo tamén Nuria García, que tivo a sorte de que no sorteo de nais políticas lle tocase María Angustias Muñoz-Cobo.

Nuria levaba moi pouco tempo de relación coa súa parella, Rosario Martel, cando coñeceu á súa sogra. "Fue un día complicado porque conocí de golpe a sus padres y a sus seis hermanos". Todo un reto para calquera nora.

Pero María Angustias ocupouse de abrirlle as portas da familia. "Me cogió del brazo y me preguntó: ¿Tienes regomeyo? Yo contesté: No sé lo que es eso, pero seguramente no. Entonces me explicó: El regomeyo es esa sensación de tensión en el estómago cuando estás nerviosa". Claro que Nuria tiña ‘regomeyo’, pero non sabía que se chamaba así, e a súa sogra deulle o apoio que nese momento necesitaba para estar cómoda.

Nuria García atopou na súa nai política unha gran aliada para acoplarse á familia

Así continúa, a gusto nunha familia que xa é a súa porque un tempo despois oficializou o parentesco casando con Rosario.

Nuria e Rosario pasan en Samos todo o tempo que as súas obrigas laborais lles permiten. O traballo mantenas ligadas a Madrid, pero o seu desexo é asentarse definitivamente na súa casa samonense dentro duns anos.

En Madrid son veciñas dos pais de Rosario. "Se vinieron para un piso cercano al nuestro porque mi suegro se puso enfermo, pero mi suegra es muy independiente, no se mete en nuestra vida. Mientras estuvieron bien de salud, pasaban las vacaciones con nosotras en Samos".

Nuria conta que a súa sogra é "muy divertida". "Es andaluza, de Granada. Lee todos los días y tiene una memoria impresionante. Estudió Historia y es una gozada hablar con ella. Tiene multitud de anécdotas y disfruta contándolas", apunta.

Este aprecio entre nora e sogra facilitou moito a relación de Nuria con Rosario. A filla está encantada de que a súa nai e a súa parella se entendan ben porque así todo é máis fácil. "Los padres de Rosario están presentes desde el principio de nuestra relación. Mi suegro también. Me aceptó muy bien y es un gran amigo", conclúe Nuria.

CARMEN GARCÍA. Foi primeiro nora e agora sogra. Carmen García xa estivo nos dous bandos e pode dicir que lle foi ben.

Cando casou con Julio Rodríguez foi vivir á casa familiar coa sogra, María González. A adaptación foi necesaria, pero resultou doada. "Aos meus sogros sempre lles chamei mamá e papá porque a relación con eles era como a dunha filla. Non había diferencia. Quíxenlles moito sempre", conta Carmen.

Primeiro criaban gando, pero co tempo montaron un restaurante, o Mesón Julio, de Cuíña (Lugo). E aí sogra e nora traballaron man a man para sacar adiante un negocio familiar que segue vivo e con boa saúde.

Carmen García montou un negocio coa súa sogra ao que despois se incorporou a nora

A sogra asumiu o mando da cociña e a nora xestionaba o comedor. Mentres, Julio, fillo dunha e home doutra, ocupábase da barra. Nese ambiente criáronse os fillos de Carmen, María e Julio, que aprenderon o oficio e tomaron as rendas do negocio familiar cando os pais se xubilaron: Julio á fronte do bar e María seguindo os pasos da súa avoa na cociña.

Pero o destino quixo que o fillo de Carmen coñecese á súa muller nun curso de hostalería, polo que a rapaza, Isabel Lugilde, non tardou en incorporarse tamén ao negocio familiar e rematou traballando coa súa sogra. Carmen está encantada de que todo quede na casa. Agora, xa xubilada, di que "antes vivían os fillos con nós e agora nós vivimos con eles".

A historia repítese e unha nova xeración toma as rendas do Mesón Julio de Cuíña, con noras e sogras aprendendo unhas doutras e traballando en amor e compañía polo ben común da familia.