O BNG pídelle ao Goberno de Deputación que asuma "dunha vez" a súa "minoría"

O portavoz do BNG na Deputación de Lugo, Xosé Ferreiro, asegurou que o goberno da institución provincial está "en minoría" e debe asumir "esa condición" e "entender que non pode facer o que dea a gana coma se tivese maioría absoluta".

En declaracións aos medios de comunicación, asegurou que está agora obrigado por lei, a causa do mandato do propio pleno da institución provincial, a manter unha xestión netamente pública dos catamaráns que realizan rutas fluviais polos canóns dos ríos Miño e Sil, na Ribeira Sacra, comarca que aspira a ser declarada Patrimonio da Humanidade.

Ferreiro lembrou que a explotación dos catamaráns, que segundo o goberno provincial deixan un déficit cada ano próximo aos 200.000 euros, son "unha actividade económica e non un servizo esencial", de modo que a "competencia para decidir sobre o modelo de xestión é exclusiva do pleno da corporación".

"Dado que o pasado martes o pleno aprobou a iniciativa do BNG que demandaba a non privatización dos catamaráns, agora o goberno está obrigado a cumprir ese mandato", engadiu Ferreiro, quen dixo que é difícil de explicar que o PSdeG " persevere na súa intención" de non cumprir unha orde emanada da maioría da corporación provincial e manteña a idea de "proseguir coa privatización".

Por iso, lembrou que "o goberno ten que asumir dunha vez a súa condición de minoría e entender que non pode facer o que lle dea a gana coma se tivese maioría absoluta".

"Se o pleno ten unha decisión, o goberno ten acatala", resolveu

Palabras descoñecidasCopiar