El candidato del BNG, Daniel Castro, valoró el resultado de estas elecciones generales ya que supone un mayor número de votos en la provincia de Lugo con respecto a la anterior convocatoria hace cuatro años.

Daniel Castro afirmó que "na provincia subimos en máis de 4.000 votos e pasamos de ser a quinta forza, como eramos en 2019, a consolidarnos como a terceira forza política".

El número 1 al Congreso por Lugo se mostró muy satisfecho por el aumento de votantes en esta formación política y aseguró que "o noso deputado Néstor Rego representará a todas as comarcas do país no Congreso".

El aumento de votantes del BNG también se produjo en el municipio de Lugo, donde se registraron más de 700 sufragios a mayores -758, en concreto- en relación a la cita electoral de hace cuatro años. Así, en 2019, el BNG obtuvo en Lugo 4.083 votos mientras que el domingo la formación logró 4.841, lo que supone un 8,73 por ciento de los apoyos totales.

Resultado

El cabeza de lista al Congreso por Lugo reconoció, sin embargo, que "queriamos un mellor resultado, criamos que ibamos poder poñer outro deputado nacionalista no Congreso".

Sin embargo, a la par afirmó que "o BNG é a única forza que segue medrando máis alá do PP e do PSOE, quedámonos con ese crecemento e sabemos que o BNG é unha forza en alza".

Esta formación concentró el seguimiento de los resultados en Santiago, a donde se trasladaron los integrantes de la lista por Lugo junto con otros del resto de las provincias gallegas que también concurrían al Congreso y al Senado.

Sumar: Añón ve cumplido el objetivo

El cabeza de lista de Sumar por Lugo, José Antonio Rodríguez Añón, dijo que la formación de Yolanda Díaz consiguió que el proyecto "saíse adiante", con vistas a futuras elecciones autonómicas y municipales, y que se pueda reeditar el gobierno con Pedro Sánchez porque "quen vai querer entrar nunha coalición co PP tendo a Vox detrás?".



A nivel provincial: Rodríguez Añón afirmó que los resultados obtenidos por Sumar en Lugo fueron los previsibles porque "PP, PSOE e Bloque teñen máis maquinaria, mentres que nós non tivemos tempo nin medios".