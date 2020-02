Blanco Torrado ve "difícil acompañar ás parroquias no seu devir cotián"

El sacerdote chairego Alfonso Blanco ve en la pérdida de población y ritos en el rural un motivo de quebranto. "Aquí estamos sofrindo a imposibilidade de acompañar ás nosas parroquias no seu devir cotián", advierte el conocido cura a la vez que vincula los problemas que se viven en Galicia con los planteados por la iglesia de la Amazonía.

"O Papa, coñecedor das diferentes sensibilidades dentro da Igrexa, xa anunciou que ía a decepcionar a algún a súa resposta aos bispos da Amazonia que pedían a consagración de homes casados coma cregos, Non é só unha aspiración nesa rexión do mundo", dice.

"Eu mesmo estou partillando a desazón de moita xente que se laia de non ter a oportunidade de xuntarse coa veciñanza un día a semana para celebrar a súa unión e tamén o patrimonio que herdaron dos seus devanceiros, e que tanta vida enxergou. Estamos introducindo outras prácticas, pero non é o mesmo", manifiesta.

"Os bispos da Amazonia tamén están movidos polo espírito de Deus cando esixen cregos ben preparados non so doctrinalmente, tamén equilibrados en todas as facianas da súa persoalidade para poder acompañar. Son moitas as voces que con xenerosidade reclaman novos horizontes dentro da Igrexa coma é a valoración do compromiso das mulleres nas comunidades, mesmo accedendo ao orde sagrado. O Papa xa fai moito escoitando esta pluralidade de respostas e non cedendo ao inmobilismo de moitos", dice Blanco.