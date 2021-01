El bipartito provincial y la oposición polemizan por las ayudas de la pandemia

La polémica por el reclamo de fondos para paliar la crisis del covid centró en gran medida el debate del pleno provincial celebrado ayer por vía telemática. La Diputación de Lugo exigirá a la Xunta que destine 220 millones —100 para los concellos y 120 para apoyar los sectores más perjudicados por las restricciones sanitarias— para paliar los daños de la crisis a nivel gallego en sus presupuestos para 2021.

La portavoz socialista, Pilar García Porto, expuso que en la propuesta también se incluye la petición de que la Xunta rebaje la presión fiscal sobre los sectores afectados, "eliminando ou bonificando o tramo autonómico do IRPF e o canon da auga, do lixo e do eólico", indicó.

Por otro lado, explicó que esta iniciativa complementa la propuesta de las diputaciones de A Coruña y de Pontevedra de crear un fondo común de rescate para la hostelería y el turismo. Este fondo se dotaría con el 1% de los recursos de la Xunta, las diputaciones y los siete grandes ayuntamientos gallegos, y la iniciativa ya ha sido trasladada al Clúster de Turismo de Galicia. "Isto permitiría coordinar un plan de axudas directas ao sector por importe de 140 millóns de euros, un importe case tres veces superior aos 50 millóns que propón o Goberno galego", indicó la portavoz socialista.

El portavoz nacionalista, Efrén Castro, reiteró la disposición del BNG a participar en este fondo con una aportación proporcional de la Xunta y las diputaciones. "Respondan a esa man tendida e séntense a acordar unhas medidas que cheguen rápido para o sector", indicó, al tiempo que criticó "que as deputacións non recibisen un só euro a maiores neste contexto", añadió.

CRÍTICAS DEL PP. Esta propuesta del gobierno provincial tuvo en contra los votos del Partido Popular, que para apoyarla exigía la aceptación de una enmienda para que la Diputación solicitase a su vez al Gobierno central "a súa parte, un plan de rescate da hostalería e do turismo", según indicó el diputado popular José Antonio García. También afeó a la Diputación "que non incrementase os orzamentos para facer fronte a esta crise, cando a Xunta dedicou xa millóns de euros", añadió. Esta enmienda fue también rechazada por el bipartito en el gobierno y desencadenó que García acusase al ejecutivo presidido por José Tomé "de ter medo do Goberno de Sánchez.

El portavoz nacionalista, Efrén Castro, criticó a José Antonio García por comparar los presupuestos autonómicos y los provinciales. "Xogan cos números, pero na porcentaxe de reparto non se poden defender", añadió. Por su parte, Pilar García Porto destacó que la Xunta ya había recibido en 2020 un total de 224 millones de euros de fondos extraordinarios por parte del Gobierno central, y recordó que este acaba de anunciar el reparto de otros 441 millones, "polo que a Xunta ten as competencias e conta con recursos".

La portavoz del PSOE calificó de "demagóxica" la negativa del PP a esta propuesta conjunta de las diputaciones de Lugo, A Coruña y Pontevedra. "Aquí só hai unha verdade, a Xunta de Galicia non fixo nada cos fondos que recibiu, só poñer deberes aos concellos. Actuou con deslealdade institucional. Nós tendémoslle a man á Xunta e ao tecido asociativo e produtivo. Só pedimos que teñan valor para que a Xunta poña a súa parte proporcional. Vano facer? Non", denunció Porto.

El BNG exige transparencia

El pleno provincial aprobó una moción del BNG con los votos a favor del PSOE para instar a la Xunta a "concretar e detallar o plan de vacinación", según indicó Efrén Castro.



"Cantas persoas van contratar para abordar a vacinación de toda a poboación? Que insfraestruturas van usar? Que calendario imos ter?", preguntó el portavoz nacionalista, que criticó que "até agora só temos unhas declaracións do presidente dicindo que enfermeiras voluntarias ían asumir ese traballo", destacó.