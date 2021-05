El informe sobre la estructura de la población que ha publicado el Banco de España es demoledor en cuanto a la despoblación se refiere, también en la provincia. La entidad estima en 17 los municipios lucenses en riesgo de despoblación. La mayor parte se concentran en la comarca de A Montaña, donde afecta a Baleira, Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro. En la zona sur, los concellos en esta situación son Quiroga, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Samos y O Incio. En la comarca chairega el estudio señala los de Abadín, Muras, Ribeira de Piquín y Xermade, y en A Mariña, el de Ourol.

La provincia de Lugo es la segunda gallega más castigada. La supera Ourense, con 23 ayuntamientos. En A Coruña es solamente uno —Monfero— el señalado por el informe, que no sitúa ninguno en Pontevedra, en un mapa que deja al desnudo la brecha entre el eje atlántico y la Galicia interior.

En el conjunto del Estado, el Banco de España identifica un total de 3.403 municipios con riesgo de despoblación, el 42% del total de ayuntamientos, con el 2,3 por ciento de la población estatal, cerca de un millón de habitantes. La entidad advierte de que la concentración de la población en España es muy elevada en perspectiva europea, y destaca que solamente el 13% de las celdas de un kilómetro cuadrado del territorio están pobladas, lo que considera una "anomalía que no se debe a factores geoclimáticos, como ocurre en otras partes de Europa".

Para establecer este indicador, la entidad define el riesgo de despoblación cuando el crecimiento de la misma es negativo entre 2001 y 2018, con saldo vegetativo negativo y densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Se trata, según este organismo, de municipios que presentan "idiosincrasias en aspectos socioeconómicos y orográficos", pero también una menor dotación o acceso a servicios básicos.

Carlos López: "O medio rural foi abandonado dende hai décadas por todas as administracións, sen excepción"

El Banco de España ha acometido este estudio movido por lo que una encuesta del CIS en 2018 situó como un problema muy grave para el 88% de los españoles, preocupación reflejada en 2020 en el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, que establece en la lucha contra la despoblación una de sus políticas tractoras. La pandemia, por otro lado, ha acelerado la digitalización y el teletrabajo, dos ámbitos que determinan la ubicación geográfica.

LOS ALCALDES OPINAN. "Ningún alcalde pode sentirse satisfeito co seu labor cando ano tras ano perde poboación", comenta el socialista Carlos López, regidor de A Fonsagrada, municipio que actualmente cuenta con 3.389 habitantes. "O rural foi abandonado por todas as administracións, sen excepción", denuncia, aunque sitúa una mayor responsabilidad en la Xunta "polo feito de ter competencias plenas en moitas materias".

Lola Castro: "Inda temos zonas en sombra no que a cobertura e rede se refire, algo fundamental para que a xente nova asente aquí"

Para el regidor fonsagradino, además de promover el turismo y la hostelería, sería crucial "industrializar o rural, e que sexa posible transformar os nosos produtos", indica, por lo que defiende la creación de suelo industrial. Sin embargo, lamenta "que se fale de banda ancha cando hai aldeas da Fonsagrada, e de toda A Montaña, que inda non teñen luz".

Lola Castro, alcaldesa popular en Folgoso do Courel, afirma que todavía hay zonas en sombra de cobertura, pero que la situación mejoró considerablemente desde que ella tomó el bastón de mando en 2009. En aquel momento eran 300 vecinos más que ahora, que se sitúan en los 3.000, a pesar de los servicios puestos en marcha: Casa Niño, Casa do Maior, GES. En su caso, la apuesta por el turismo es la línea principal, "dado que o noso territorio está amparado pola Rede Natura, o que exclúe a actividade eólica ou a industrial", indica. La creación del geoparque y nueve niños nuevos matriculados en el colegio el año pasado arrojan esperanza a este territorio tan castigado por la emigración.

Manuel Requeijo: "Se non se ofertan servizos adecuados, a xente marcha. Se non hai políticas adecuadas ao territorio, tamén"

Para el alcalde nacionalista de Muras, Manuel Requeijo, el canon eólico no es la solución, "moi pequeno en comparación co impacto ambiental e paisaxístico que supón", indica, "en parques explotados por empresas que teñen a súa sede fiscal en Madrid". El concello, que cuenta con 680 vecinos, tiene en la ganadería y agricultura su actividad principal. Sin embargo, considera que las políticas reguladoras están pensadas "para outros territorios, o que provoca a desgana da xente". "Se non se ofertan os servizos adecuados, a xente marcha", dice. En sus tres años de gobierno puso en marcha un Punto de Atención á Infancia.

José Luis Pajón: "É un problema que arrastramos dende a década dos 50. Nós tiñamos 5.000 habitantes entón, e agora rozamos os 1.000"

El alcalde de Ourol, el socialista José Luis Pajón, comparte las problemáticas, así como las quejas "ante a Xunta e o Goberno central", por este problema que, desde los 50, convirtió un ayuntamiento de 5.000 habitantes en uno de 1.000. Falta de servicios y deficiencia en la conectividad, vuelve a repetir, incidiendo en la causa que señala el informe del Banco de España.

Acuerdo de PP y PSOE en el Senado

En la reunión de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico celebrada este miércoles en el Senado, César Mogo, senador socialista por Lugo, enmendó una moción del PP, estableciendo la necesidad de que las administraciones colaboren con iniciativas concretas para frenar la caída de población en la provincia. Al aceptarse esta propuesta que incluye a la Xunta de Galicia, además de al Gobierno central, la iniciativa de los populares fue aprobada por la cámara.



Incentivos

La senadora del PP por Lugo Rosa Arza defendió la moción por la que instaba al Gobierno central a implantar ayudas para incentivar la vida en el medio rural. "Que comprar una vivienda o montar un negocio suponga una ventaja y no se convierta en una odisea administrativa", defendió.



Servicios

El socialista César Mogo sostuvo que, para poner fin a la "catástrofe demográfica", sería necesario "crear oportunidades para volver o instalarse en nuestras parroquias y garantizar la calidad de los servicios públicos, especialmente en la atención a nuestros mayores", indicó.