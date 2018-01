Balseiro, contra la campaña de la Diputación en Fitur: "¿Qué ha cambiado?"

El delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, ha asegurado este viernes que, a falta de cerrar los datos correspondientes a 2017, el "incremento de la demanda global" en el sector turístico lucense alcanzó el 2,8% entre los meses de enero y noviembre del pasado año, gracias en parte a la inversión realizada por la administración autonómica en esta materia, que ascendió a 5,5 millones de euros.



Balseiro hizo estas declaraciones durante la presentación de las nuevas líneas de ayuda que ofertará en el presente año Turismo de Galicia, que suman en conjunto una inversión de 5 millones de euros a través de ocho programas de ayuda diferentes, centrados en mejorar la imagen de los alojamientos, en colaborar con los pequeños operadores turísticos, en promocionar las fiestas de interés turístico y en ayudar a los municipios y geodestinos.



El delegado territorial precisó, en cuanto a la inversión realizada en la provincia de Lugo, que una parte importante de esos 5,5 millones de euros fueron destinados a la mejora y conservación de las rutas jacobeas, un total de 2,8 millones de euros, aunque la Xunta también concedió ayudas importantes a través de los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) y de los Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR), por un montante de 1,4 millones.



Destinó, además, ayudas por importe de 100.000 euros al Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra y otros 80.000 a la Mancomunidade de Municipios de A Mariña.



Balseiro también anunció que en los próximos días, seguramente la próxima semana, convocará a los municipios implicados a una reunión para ultimar la constitución de los dos geodestinos que aún quedan por formar en la provincia de Lugo para cubrir "el 100 % de su territorio". Son los de A Montaña y el que agrupa a la Lugo Comarca-A Ulloa-Terra Chá y Sarria.



El delegado territorial recordó que la participación de los ayuntamientos es voluntaria y lamentó que el Ayuntamiento de Lugo ya se haya borrado de este proyecto.



CRÍTICAS A LA DIPUTACIÓN. Durante su intervención, retó al gobierno provincial a hacer balance de lo que ha hecho la Diputación en el último año para promocionar el turismo y mejorar las condiciones de este sector, porque opina que no aguantaría la comparación con los 5,5 millones invertidos por la administración autonómica.



Balseiro hizo estas declaraciones después de que el presidente de la Diputación, Darío Campos, afirmase que la institución provincial "no tiene competencias" en este ámbito, pero asume su responsabilidad para cubrir las carencias en la gestión de la Xunta de Galicia.



"No tienen competencias en nada", dijo Balseiro, "salvo para ayudar a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que por cierto son todos los de Lugo, a excepción de la capital", pero sin embargo "mantienen una jefatura de Turismo" en la Diputación de Lugo.



En cuanto al balance de lo realizado por la Diputación en materia de turismo en el último año, Balseiro lo resumió en "una mala gestión de los catamaranes", en una aportación de "30.000 euros al Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra" y en la promoción de "algunas fiestas", aunque esas ayudas formaban parte del Plan Único de la institución provincial, de modo que fueron los ayuntamientos los que decidieron el destino de los fondos.



FITUR. Dado que la campaña que presentó la Diputación en Fitur llevaba por título Lugo Cambia, Balseiro invitó al gobierno provincial a explicarles a los ciudadanos que es lo que ha cambiado "en el último año".



De hecho, aseguró que en Fitur la Diputación solo presentó, adicionalmente a la oferta del pasado año, "un vídeo nuevo". "Tener la osadía de decir que la Diputación de Lugo hace algo por el turismo y la Xunta de Galicia no hace nada, es como decir que calienta el sol cuando está lloviendo", zanjó.