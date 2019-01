Balseiro califica de "burla para los lucenses" los PGE

El delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, arremetió contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por Gobierno socialista y les recordó a los diputados lucenses en el Congreso que apoyaron el desalojo de Mariano Rajoy de la Presidencia que para conseguir estas cuentas para la provincia de Lugo "no hacía falta ninguna moción de censura".



Balseiro, en rueda de prensa, afirmó que los presupuestos presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez son "una burla para los lucenses", porque Lugo "es la provincia gallega en la que menos invertirá" el Gobierno de España, dentro de una comunidad autónoma en la que "el presupuesto ya se ha visto reducido en un 20%".



"Para esto no hacía falta ninguna moción de censura", dijo Balseiro, porque resulta evidente "que los lucenses salían bastante más beneficiados por el gobierno de Rajoy que por el gobierno del señor Sánchez".



De hecho, quiso recordar que la Xunta de Galicia ha ejecutado en los 16 primeros días de 2019 un presupuesto superior a todo lo que le dedica el Gobierno de España "a la provincia de Lugo durante todo el año".



Precisó, además, que "en mes y medio", a mediados de febrero, habrá "ejecutado más presupuesto de lo que suman las inversiones del Estado y de la Diputación en la provincia de Lugo".



Según Balseiro, lo que invierte la Xunta en Lugo es "diez veces más" que la suma del presupuesto del Estado y de la Diputación, dado que la inversión por habitante prevista por el Gobierno asciende a 213 euros; la institución provincial destina 263 euros a cada lucense y la Xunta de Galicia 4.022 euros por cada vecino.



"Decía en su momento que Lara Méndez y Álvaro Santos habían quedado para hacer los recados" dentro del partido, dijo Balseiro, "pero ahora pienso que solo han quedado para hacer los recaditos".



Según el delegado territorial, "Santos presumió de ir a Madrid a buscar inversiones para Lugo, pero para regresar con estos aperos, hubiese sido mejor que no pasase de Pedrafita".



"Yo no los mandaría a hacer ni los recados", añadió, porque "los presupuestos del Gobierno para Lugo no tienen nombre".