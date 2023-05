Baleira contará este año con su primera Casa Niño y Triacastela, con la segunda

El concello de Baleira dispondrá de su primera Casa Niño antes de que finalice este año y Triacastela contará con otra -en este caso será la segunda dotación de este servicio que se ofrece-. Ambas, que tendrán cinco plazas disponibles para niños y niñas de entre cero y tres años, han sido adjudicadas ya por la Xunta de Galicia, que impulsa este modelo de atención a la infancia en los municipios rurales y de poca población.

Ambas se emplazarán en los centros escolares de sus respectivos municipios. Concretamente, en el caso de Baleira, la Casa Niño estará ubicada en una de las aulas de un edificio del colegio que fue desafectado por parte del Concello, tal y como explica el alcalde, Ángel Enrique Martínez-Puga. Este espacio, añade, dispone de entrada independiente. No obstante, precisa una gran reforma para adaptar las instalaciones y para instalar baño o cocina.

Esta Casa Niño estará atendida por una profesora de infantil que, a su vez, es vecina de Baleira. "No concello non había ningunha iniciativa así e o certo é que era algo que os veciños demandaban", explica Martínez-Puga, que destaca que la aportación económica depende de la Xunta y que el gobierno local colabora cediendo el edificio y "colaborando no que se precise".

Por su parte, en Triacastela se sumará una nueva Casa Niño a la ya existente, Entrepeques, que inició su andadura en 2019. Ahora, vuelve a ser una joven vecina del municipio la que impulsa esta iniciativa y que viene a dar cobertura a la alta demanda de plazas que hay. "O ano pasado quedaron fóra da Casa Niño tres nenos, dous deles eran de Triacastela e un dun municipio limítrofe", comenta la regidora, Olga Iglesias, quien agrega que "en caso de non cubrir esas cinco novas prazas, sempre se poden encher con pequenos doutros lugares".

Con todo, es consciente del crecimiento poblacional que está experimentando la localidad y que achaca a "todos os recursos que temos para facilitar a conciliación e, así, combatir o despoboamento". Detalla además que esta tendencia se apuntala con los "31 nenos de infantil que temos no colexio, a metade de todo o alumnado".

En caso de non cubrir esas cinco novas prazas, sempre se poden encher con pequenos doutros lugares"

Estas nuevas instalaciones, que fueron desafectadas también por parte del Concello, que las cede a la autónoma responsable de la Casa Niño, también precisan de reformas, aunque confían en que para el próximo curso, en septiembre, ya pueda estar en funcionamiento, igual que la de Baleira.

Más de cien centros en toda la comunidad

Actualmente, Política Social tiene 95 Casas Niño por toda Galicia, 26 de ellas en la provincia de Lugo. Con las incorporaciones de este año, incluidas la de Baleira y la de Triacastela, la Xunta cerrará 2023 superando el centenar.

La Xunta otorga durante los tres primeros años 21.500 euros a cada Casa Niño. Al llegar al cuarto año, la aportación puede alcanzar los 24.200 euros. Además, da 15.000 euros para los gastos de la puesta en marcha.