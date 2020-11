Disminuye el ritmo de los contagios en los centros educativos de la provincia

El ritmo de los contagios en los centros educativos de la provincia de Lugo se ha ralentizado esta semana. Así se desprende de los datos facilitados este martes por la Consellería de Sanidade, que sitúa en 128 los casos positivos, seis más que la semana pasada y lejos de los 19 nuevos contagios que notificó el Sergas el sábado.

El número de centros que registra casos se eleva a 54, tras la entrada en la lista de las escuelas infantiles de Vilalba y Parruliños de Monforte; el IES Perdouro de Burela, el CPI Virxe do Monte de Cospeito, el CPR Nuestra Señora del Pilar de Foz, el CPR La Inmaculada de Lugo, el CEIP Laverde Ruíz de Outeiro de Rei, el CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo y el CPI San Tomé do Carballo de Taboada. Por otra parte, salen del listado –al ya no notificar positivos– el CPI Ramón Piñeiro de Láncara, el CPR La Milagrosa, el CEIP Paradai, el CPR Padres Franciscanos, el CEIP Benigno Quiroga Ballesteros y el IES Leiras Pulpeiro, de Lugo.

Las aulas cerradas ascienden a siete, tras la clausura de una unidad en la escuela infantil Parruliños de Monforte. Cabe destacar que la guardería Golfiños de Lugo permanece totalmente cerrada tras cinco positivos.

El IES Lucus Augusti de la capital figura como uno de los centros gallegos con más casos: 12.

GALICIA. En el conjunto de la comunidad se ha registrado un nuevo repunte de casos. Según los datos aportados por el Sergas, los centros educativos gallegos registran 1.181 positivos. Son 95 casos más en comparación con la anterior cifra, correspondiente al sábado, aunque ese incremento no se traduce en más aulas en cuarentena, sino que al contrario han bajado hasta las 46, cuatro menos.

Además, ha abierto uno de los dos centros que permanecían cerrados, el punto de atención infantil de Boborás (Ourense).

En total, son 566 los centros educativos de Galicia en los que al menos se contabiliza un contagio, de los cuales se concentran 155 en el área sanitaria de Vigo, y 101 en la de A Coruña.

Estas dos son precisamente las áreas sanitarias con mayor incidencia: en la de Vigo se cuentan 313 casos activos, 41 más que el sábado, y 12 aulas cerradas, y en la de A Coruña, 197 casos, 24 más, y siete aulas cerradas, una menos.

A continuación figura el área de Santiago, con 160 positivos en sus centros escolares, siete más que el sábado, y cuatro aulas cerradas; Pontevedra, con 135 casos, nueve más, y tres aulas cerradas, cuatro menos; y asciende a la cuarta posición Ferrol con 133 casos, 18 más, y cinco aulas cerradas, una menos.

Completan el listado las áreas de Lugo, con 128 positivos, seis menos, y siete aulas cerradas, una más, y en última posición, Ourense, con 115 contagios, diez más, y ocho aulas cerradas.

Los centros escolares de Galicia que más contagios concentran son el CPR Apóstol Santiago, en Vigo, con 14 casos; el Lucus Augusti, en Lugo, con 12; y el LAR de Mos, con 10.