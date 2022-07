Baamonde se despidió de la Diputación con una intervención sentida y elegante

El último pleno del verano en la Diputación sirvió también para despedir al popular Agustín Baamonde, que en un discurso improvisado tuvo palabras de recuerdo a su trayectoria política y de elogio a sus adversarios, como Pilar García Porto, de quien destacó su "discurso arquitectónico, a veces cartesiano, a veces empírico, pero siempre de dando solidez al edificio argumental de su gobierno".

Baamonde también se refirió a Efrén Castro, del BNG, del que le llama la atención un discurso "peculiar, nada líneal, elástico, complexo, poliédrico, basado máis nas emocións e sentimentos que nos feitos, pero sempre con respeto e capacidade no mesmo debate para predicar o dogma e conducir o Papa Móvil para sortear as emboscadas dos adversarios". Cómo no, Baamonde tuvo palabras para los suyos, entre ellos Castiñeira y Poy, a quienes elogió y aseguró haber aprendido de ellos a lo largo de estos años.

El ya exdiputado popular finalizó su comparecencia hablando de una "vella débeda" con el presidente de la Diputación, José Tomé, de quien destacó su "fina retranca aplicada á política". Tomé recogió el guante y desveló el secreto de esa "débeda", que no es otra que una visita a su bodega monfortina para probar uno de sus vinos. "Pero Baamonde ten dificultade para moverse en coche e non facilita ese momento", bromeó.