Ayuntamientos leoneses y lucenses se unen para impulsar la Vía Künig

Los ayuntamientos leoneses y lucenses por los que discurre la Vía Künig unen fuerzas para promocionar este itinerario alternativo en algunos tramos al Camiño Francés. Lleva el nombre del monje alemán Hermann Künig von Vach, que en el siglo XV escribió una guía de su peregrinación a Santiago. El alcalde de As Nogais y presidente de la asociación de municipios que promueve esta vía en Lugo, Jesús Núñez, mantuvo varios encuentros en la provincia de León para establecer bases de colaboración. Núñez estuvo acompañado por Javier Gómez Vila, historiador y encargado de hacer el informe técnico que se entregará a la Xunta para la oficialización de este trayecto.

Los representantes lucenses se reunieron con Camino Cabañas, alcaldesa de San Andrés de Rabanedo, el tercer municipio con más habitantes de León, que se comprometió a crear en Torbajo un aula Künig en el edificio Araú, que funcionará como centro cultural jacobeo. A la reunión asistieron el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Künig en León, Tomás Álvarez, y su vicepresidente y el alcalde de Santa Marina del Rei, Javier Álvarez.

Künig cita el crucero gótico de Torbajo del Camino como el punto en el que la ruta jacobea se dividía en dos direcciones. La ruta de la izquierda conducía hacia Astorga y el puerto de Foncebadón, por el Camino Francés, y el de la derecha, por Santa Marina, permitía alcanzar Bembibre y la entrada del Bierzo "polo único paso existente que evita as montañas", según precisa Jesús Núñez.

El regidor de As Nogais recalcó que la vía Künig "evita os lugares máis altos", como sucede cuando deja el Camino Francés en Herrerías de Valcárcel para entrar en Galicia por Pedrafita y As Nogais con el fin de dejar a un lado el Alto de O Poio.

Núñez subrayó la importancia de esa colaboración con los ayuntamientos leoneses para "defender esta variante do Camiño Francés, que foi moi importante na Idade Media". Uno de los aspectos que se abordará en el futuro es la búsqueda de un logo común del colectivo que se utilizará para la señalización de esta Vía. Alcaldes leoneses también se mostraron interesados en que Javier Vila elabore el informe técnico de la ruta en León.

Un compromiso que coge cada vez más fuerza

El alcalde de As Nogais recordó que los ayuntamientos leoneses y lucenses por donde discurre la ruta comparten "o compromiso común, que colle cada vez máis forza, e o mesmo espíritu de traballo, aínda que no caso leonés non levan tan adiantados como en Lugo os trámites para oficializar o percorrido". En su estancia en León, Nuñez y Vila visitaron el mirador de Villamejil, donde se contempla el territorio por el que pasó Künig para superar los montes de León sin subir montañas.



Integrantes

La asociación de la vía Künig en territorio leonés no sólo cuenta con el apoyo del ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, sino también con los de Benavides de Órbigo, Brañuelas-Villagatón, Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo, Santa Marina del Rey, Torre del Bierzo y Villamejil. Al colectivo lucense pertenecen Pedrafita, As Nogais, Becerreá, Baralla, O Corgo y Lugo.