Un futuro no sector lácteo: a aventura de quedar na casa

Decidiron quedar na. Así lle chaman eles á súa opción. No mundotodos saben que quen queda na casa non o fai cos brazos cruzados, que aestá de portas para dentro e que só os máis ousados se atreven a intentalo.

María Castro e Abel Carballo son gandeiros de nova xeración, herdeiros doutros e continuadores dun labor só apto para intrépidos. Chegan cargados de folgos, ideas innovadoras e ganas de darlle futuro a un sector lácteo maltratado por tradición e no que se aventuran por vocación.

Sólida formación

María Castro

Aos 20 anos, María Castro incorporouse como socia dos seus pais á gandaría Portalousa de Xermade, unha explotación leiteira familiar. Hoxe, aos 24, compaxina o traballo na granxa cos estudos universitarios.

Antes fixo o ciclo medio de formación profesional de Produción Agropecuaria e o superior de Gandería e Asistencia Sanitaria Animal. Agora está estudando Enxeñería Agrónoma no campus de Lugo da USC. A súa formación ten un único fin: "Quero traballar na casa", afirma con rotundidade.

María Castro sabe que a formación é fundamental para desenvolverse nun sector lastrado pola elevada carga de traballo e os baixos prezos do mercado. Ela está disposta a loitar pola súa vocación con proxectos que procuren tanto o benestar animal coma o dos traballadores.

"Levo escoitando toda a vida iso de que non hai beneficios, de que os prezos son moi baixos, de que hai moito traballo... e sempre saímos adiante", comenta, consciente de que a innovación debe ir encamiñada a facilitar a vida do gandeiro e a impulsar un cambio de mentalidade no mercado. "As empresas sostéñense con subvencións e iso non debe ser así. Deben ser viables polos seus beneficios, non polas axudas, e iso só se consegue se pagando os produtos polo que valen", explica María Castro.

Desde que entrou na explotación familiar impulsaron cambios que "non quitan traballo, pero facilítano". Un deles foi a incorporación de robots para muxir. "Antes tiñas que estar catro horas colocando pezoneiras a 120 vacas. Agora van pasando pola muxidora cando queren e eu só teño que revisar se foron todas. Traballo hai igual, pero é máis levadeiro, menos pesado fisicamente", explica.

Isto dálles liberdade de horarios e tempo para facer outras tarefas. "Podes facer as camas, limpar os pasillos, non tes que estar pendente do muxido coma antes, que se facía todos os días ás seis da mañá e ás seis da tarde".

Pero aínda así hai moito que atender. "O domingo estiven ensilando e despois funme para Lugo porque o luns pola mañá tiña clase na universidade, pero pola tarde xa estaba de volta en Xermade porque había que facer o papeleo da PAC", apunta como exemplo do pouco rutinaria que é a súa vida.

María Castro compaxina universidade e traballo como socia na granxa familiar

E aínda así atopa tempo e ansia para poñer en marcha múltiples proxectos. Unha das novidades na explotación desde a incorporación da nova socia foi a introdución de exemplares seleccionados para mellorar a xenética do conxunto do rabaño. "Compramos animais dunha granxa de Cataluña e embrións de Estados Unidos. Todos de raza frisona, pero seleccionados para mellorar a que temos", explica a gandeira.

Este procedemento non é novo, "xa o ten feito o meu pai noutras épocas, pero deixara de facelo e eu quero recuperar iso para conseguir un mellor rendemento das vacas a longo prazo". María Castro explica que "o obxectivo é conseguir vacas que teñan tres ou catro partos. Agora están nunha media de 2,3 ou 2,4. Se teñen boas patas, boas ubres... durarán máis anos e darán máis leite".

O proxecto de mellora xenética está en marcha. Os embrións chegados de Estados Unidos xa foron implantados e axiña se empezarán a ver os resultados.

Formouse para ser gandeira con dous ciclos de FP e agora fai Enxeñería Agrónoma

Mentres, a cabeza non para e na gandaría Portalousa xa están pensando no seguinte paso. "Queremos poñer placas solares para subministrar enerxía á explotación", avanza.

É un proxecto, pero a xulgar pola determinación de María Castro farase realidade máis pronto que tarde. Mentres tanto, ela compaxina os estudos de Enxeñería Agrónoma en Lugo cos labores gandeiros en Xermade e, ademais, é secretaria de Africor. Esta gandeira foi a primeira muller en entrar na directiva da asociación. Agora, en pleno proceso de renovación de órganos, foi elixida como representante do seu concello e pode optar de novo a ese ou outro posto.

Como reto para mellorar o sector, ademais da necesidade de incrementar o prezo de orixe dos produtos, apunta a conveniencia de ampliar a oferta formativa para as persoas que desexen incorporarse ás labores agrarias. Ela estudou formación profesional en Coristanco por falta de oferta noutro lugar. "As prazas que hai en Galicia non son acordes coas necesidades do sector e a maioría van para estudantes que por nota non acceden á carreira de Veterinaria e fan o ciclo para entrar na universidade a través del, non para traballar nunha explotación", o que resta opcións de formación aos gandeiros.

De manexador a criador

Abel Carballo

Abel Carballo tamén é de Xermade e, igual que María Castro, formouse no Centro de Promoción Rural - Efa Fonteboa, de Coristanco. Este ano integrarase formalmente na explotación familiar A Lagoa Serabel, da que forman parte os seus pais e o seu irmán, Sergio Carballo, de 28 anos.

A incorporación é un mero formalismo porque Abel Carballo nunca estivo fóra. Criouse entre as vacas, implicouse desde neno no seu coidado e sempre soubo que o seu lugar estaba con elas.

Aos seus 22 anos, xa lle levan dado moitas alegrías. Desde moi novo acaparou premios como manexador e despois como criador. Na explotación familiar teñen unhas 300 cabezas de gando, pero "as que van a concurso son miñas, esas non as toca ninguén máis", apunta Abel Carballo con orgullo.

Abel Carballo incorporarase este ano á explotación da casa, na que tamén está o seu irmán

Esas son as súas consentidas, as que reciben un coidado especial, unha comida diferente e mesmo desfrutan dun lugar separado do resto de vacas da granxa. "Teño catro moi boas e algunha máis que tamén destaca". Para os concursos van rotando segundo a disposición do animal en cada momento. "Hai que xogar coa disponibilidade da vaca. Non sempre é bo momento para un concurso. Se acaba de parir non pode, por iso teño varias opcións".

Coas súas vacas xa ten chegado lonxe. Hai uns meses estivo en Italia, no Cremona International Livestock Show, un dos concursos máis prestixiosos de Europa. De alí trouxo o terceiro premio en vacas de cinco anos e o galardón ao mellor rabaño holstein, no que a súa res participou xunto con outras dúas de gandarías de Cantabria e Cataluña.

Pero Abel Carballo ten claro que unha vaca boa non chega. "Temos unhas cuantas excepcionais, pero o resto teñen que ser moi boas tamén para que a gandaría funcione. Por iso traballamos constantemente na mellora da raza", comenta.

As súas vacas son asiduas nos podios de concursos de gando e vén de triunfar en Italia

En A Lagoa Serabel sempre tiveron en conta a necesidade de buscar un rabaño selecto. "Imos mellorando constantemente a raza", apunta Abel Carballo, quen engade que "tivemos moita sorte porque os nosos pais sempre nos deixaron innovar ao meu irmán e a min. Ante calquera proposta que facemos para mellorar nunca din que non".

Nestes momentos teñen unhas 300 cabezas, das cales 140 son de muxido. "Hai un ano compramos outra explotación aquí cerca para poder ampliar e agora imos traer outro lote de 70 máis dispostas para muxido, ademais de vacas secas e xovencas".

As ampliacións e innovacións van sempre dirixidas a mellorar a rendibilidade da explotación e a facilitar os labores. "Traballo hai, pero a mecanización axuda a facelo. A xente é imprescindible, pero hai avances que che facilitan as tarefas. Por exemplo, cos robots de muxido non hai que estar pendente nin levantarse ás cinco da mañá", explica.

Na cabeza de Abel Carballo rondan moitos proxectos. "A granxa é leiteira, pero temos media ducia de bois de seis anos para carne, un experimento que temos máis por gusto que por negocio, para ver como funciona", apunta.

Tanto María Castro como Abel Carballo saben que a profesión de gandeiro só é viable por gusto e vocación, condicións imprescindibles para manterse nun sector maltratado no mercado, que esixe gran dedicación e que só unha nova xeración, innovadora e intrépida, pode sacar adiante.

Hoxe é o Día Mundial do Leite

O Día Mundial do Leite conmemórase o 1 de xuño desde o ano 2001, cando se instaurou a proposta da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (Fao).

A intención da Fao con este día é chamar a atención sobre o leite como alimento global e sobre a importancia do sector lácteo na economía mundial.

Lembran que o leite é un dos alimentos más completos que existen. Un vaso de leite achega o 30 por cento da dose diaria de calcio recomendada, imprescindible para o correcto desenvolvemento dos ósos. Contén tamén outros nutrintes como fósforo, magnesio, zinc, iodo, selenio e vitaminas A, D e B. Tamén achega ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas e auga.

En resposta a este evento, no 2017 creouse un Día Mundial do Leite Vexetal, que se celebra o 22 de agosto.

No Día Mundial do Leite, os produtores reiteran a eterna demanda duns prezos xustos e chaman a atención sobre a necesidade de ter en conta o incremento de custos de produción, que pon en risco a viabilidade de moitas explotacións.

As novas xeracións de gandeiros, como María Castro e Abel Carballo, piden máis oferta formativa, pois consideran insuficientes as plazas das que dispoñen os ciclos de FP de Galicia.