Aventura a la par para los Codys, dos hermanos que esperan encontrar un hogar

Género: Machos

Edad: Unos siete años

Tamaño: Medio

Teléfono de adopción: 677.51.24.75

- Hola, soy Cody.

Madre mía, pues sí, no estáis leyendo mal, somos los Codys. Aquí estamos, siempre juntitos. Pasaron ya siete años desde que nos encontraron, cuando solo teníamos dos meses. ¡Caray, como pasa el tiempo! Y siempre lo mismo, siempre la misma pena, pensando cuando se acerca alguien: "Venga, que nos sacan de aquí". Éramos tres, pero nuestra hermanita tuvo muchísima suerte, está en acogida y sabe lo que es un hogar.

Cuando nos encontraron tirados no teníamos pelo. ¿Sabéis por qué? Porque teníamos sarna. Nos llevaron a un sitio, nos curaron y allí seguimos, en un frío canil. Ya empezamos a tener la barbita blanca, no conocemos la calle, ni tampoco una casa o una familia. No conocemos apenas una caricia, pero eso sí, nos tenemos el uno al otro.

Siete largos años y alguien nos calificó de PPP (perros potencialmente peligrosos) en su momento. Somos perros nobles y en nuestra cabecita solo está la palabra paseo. Supongo que habrá alguien que nos quiera conocer, no perdemos la esperanza.

Somos obedientes y muy amables, amistosos, bondadosos, ni siquiera tenemos un nombre, somos los Codys. ¡Ay, si encontramos una casa que nos quiera sería una alegría enorme! No podemos perder la esperanza, porque sabemos que aún hay gente buena.

Si alguien se anima a liberarnos no os arrepentiréis: adopta o danos una casita de acogida para pasar nuestros últimos años como merecemos. Besotes a todos y gracias por leernos.