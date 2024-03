Automoción y estética se suman al debate por el cambio de horarios

La ministra Yolanda Díaz levantaba esta semana ampollas con sus declaraciones sobre el, a su juicio, tardío horario de cierre de los restaurantes, pero también reabría el viejo debate sobre la reorganización de las jornadas de trabajo con el fin de intentar conciliar la vida familiar y laboral. En la provincia de Lugo hay sectores, como talleres mecánicos, peluquerías o el propio de la hostelería, en los que se están dando pasos en esa dirección. Son aún contados, pero parece que firmes.

Talleres mecánicos

La Asociación Provincial de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios (Aprevar) acordaba el verano pasado probar en una veintena de talleres lucenses durante tres meses la jornada continua, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, para evaluar así si era viable su implantación a lo largo de todo el año.

La iniciativa caló. Medio centenar de talleres mecánicos, tanto de chapa y pintura como de reparación, han instaurado la jornada continua. Si bien ese número tan solo supone el 7,6% del total, ya que en la provincia de Lugo hay unos 660.

El presidente de Aprevar, Luis Abelleira, que recuerda que esta asociación propuso la medida con la pretensión de facilitar la conciliación a los trabajadores, asegura que los responsables de los establecimientos que han aplicado el nuevo horario "están contentos" y añade que fue tomada "en consenso" con los empleados.

Pero quiere dejar claro que como son "prestadores de servicio", la atención a los usuarios "tiene que estar garantizada", como dice que así sucede.

Luis Abelleira explica que esta medida ha tenido buena recepción en establecimientos de ciudades como Lugo, Viveiro o Monforte de Lemos, pero no así en la zona rural. "No pueden cerrar porque arreglan tractores que se estropean cuando coincide, no cuando el taller quiere. En la ciudad es más fácil porque hay alternativas", precisa.

Como algunos talleres mecánicos han apostado desde el pasado verano por la jornada continua, eso ha arrastrado a empresas lucenses de mecanizados, las llamadas rectificadoras, a reorganizar también los horarios de su plantilla, así como a alguna que se dedica a la comercialización de repuestos y accesorios de vehículos a motor.

Ese cambio de horario puede contribuir a que resulte más atractivo este sector con el fin de paliar "el principal problema" que tiene, el de la falta de personal cualificado, según pone de manifiesto el presidente de esta asociación provincial.

"Concentrar la jornada laboral, ampliar los sueldos, ... pueden ayudar, pero ninguna es una solución definitiva", puntualiza Luis Abelleira.

Peluquerías

Otro de los sectores en los que se está optando por la jornada continua, aunque poco a poco, es en el de peluquería y estética, sobre todo, en aquellos establecimientos que son atendidos por una sola persona. Es el caso de Sonia Rodríguez, que tiene un salón en la Avenida Afonso X de la capital lucense.

Esta peluquera, que lleva 17 años en el oficio, decidió a raíz de la pandemia de covid, "por conciliación familiar", abrir ininterrumpidamente de 9.30 a 17.30 horas, de lunes a viernes. Antes lo hacía esos cinco días de la semana de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.30 horas y además lo hacía los sábados por la mañana. Entonces contaba con la ayuda de la empleada que tenía a su cargo.

Sonia Rodríguez cuenta que a nivel de calidad de vida le va "mucho mejor" desde que implantó el nuevo horario y que sus clientes "se amoldaron superbien" a él. Dice que, sobre todo las mujeres, aprovechan las horas del mediodía, cuando salen de trabajar, para acudir a su salón de belleza. "Hay gente que se viene con el bocata a la pelu", afirma.

Comercio

Uno de los sectores en el que apenas se está introduciendo la novedad de la jornada continua es en el del comercio de proximidad. El presidente de las federaciones gallega y lucense de este gremio, Jose María Seijas, asegura que "no se ha planteado de momento" este asunto.

Cuando en el sector se abordan los horarios de atención al público normalmente suele ser por los días festivos que la administración les autoriza a abrir a lo largo del año a las grandes superficies comerciales.

El presidente de las federaciones gallega y lucense de comercio considera que de lo que debe tratar es de "adaptar" los horarios "a las necesidades" que tengan los usuarios sin que eso suponga incrementarlos.

"Hay que buscar una fórmula intermedia entre lo que resulte rentable para el comercio y el servicio que ofrecemos al consumidor", afirma José María Seijas.

Sin embargo, este directivo rehuye el debate en el sector. "Lo de los horarios en el comercio es hablar por hablar porque con la venta online estamos abiertos las 24 horas los 365 días del año", precisa Seijas.

Isabel Ares. SEBAS SENANDE

Isabel Ares: "La jornada continua está funcionando muy bien y es mejor para tener vida"

Tras 23 años trabajando para otros, hace uno esta peluquera se instalaba por su cuenta en la céntrica Rúa Nova de la capital lucense y establecía horario continuado en su negocio, de 9.00 a 17.00 horas de lunes a miércoles. Los jueves y los viernes prolonga la jornada laboral hasta las siete u ocho de la tarde, dependiendo de las necesidades de sus clientes, y el sábado abre por las mañanas si tiene eventos.

Isabel Ares asegura que su iniciativa, que adoptó para conciliar vida familiar y laboral, está funcionando "muy bien" porque los clientes "se adaptan al horario y buscan huecos para venir". Dice que muchos aprovechan la hora de la comida para acudir a la peluquería.

Visto que está resultando una experiencia positiva incluso se plantea "el día de mañana" adelantar el cierre los jueves. "Agrupando el horario es mejor para mi porque tengo más vida", afirma esta autónoma.

"Cuando trabajaba por cuenta ajena, me tenía que quedar hasta las ocho o nueve de la noche y por las tardes estaba un par de horas sin hacer nada porque la gente esperaba hasta última hora para venir a la peluquería", recuerda Isabel Ares.

Luis Fernández. VICTORIA RODRÍGUEZ

Luis Fernández: "El trabajo es el mismo. Son 8 horas, pero con toda la tarde libre"

El pasado verano el taller Quintas de chapa y pintura se sumaba a la iniciativa de la Asociación Provincial de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios (Aprevar) de probar la jornada laboral continua. Lo que era una medida temporal se convirtió en permanente. Su gerente, Luis Fernández, consultó a sus dos trabajadores y les pareció bien seguir con el nuevo horario.

Este taller de la Rúa Rei Don García de Lugo abre desde entonces de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Antes lo hacía de 9.00 a 13.30 horas y de 15.30 a 19.00. "El trabajo es el mismo. Son ocho horas de reloj, pero tenemos toda la tarde libre", afirma Luis Fernández, que lleva 13 años al frente de este negocio, que abrió su suegro, Fermín Quintas, hace más de medio siglo, en 1972.

Asegura además que el volumen de trabajo "no bajó" porque los clientes "se adaptan" e incluso es más constante a primera hora de la mañana y al mediodía porque no tienen que atender a los comerciales.

"Antes en invierno parecía que trabajaba todo el día porque cuando iba por la mañana era de noche y cuando salía por la tarde era de noche», explica este autónomo lucense.

Sergio Guisande. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Sergio Guisande: "Cambiamos hai xa catro anos e notámolo moito a nivel de conciliación"

Hace ya cuatro años que en Ferretería El Puente de Burela, con ocasión de la pandemia, tomaron la determinación de cambiar su horario y hacer uno continuo, que empezase a las ocho de la mañana y acabase a las seis de la tarde. Sergio Guisande dice que "a nivel de conciliación non hai cor, é algo totalmente diferente porque o cambio de vida nótase moitísmo".

Pero añade a ello que "a nivel de facturación, pois a verdade é que a cousa máis ou menos segue igual". Cree que se debe en gran medida a que "a xente acostumouse con moita facilidade".

Además indica que "en realidade facemos un horario de dez horas, así que hai tempo de sobra para que veña quen queira". Además, indica que las sensaciones de cambio, en general, "son positivas" porque, si bien a nivel económico todo quedó en una situación parecida, a nivel personal "o cambio si que foi moi importante".

En su caso, comenta que tienen "un horario parecido ao dos profesionais que soen vir a mercarnos, así que penso que foi unha boa decisión".