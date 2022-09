Las aulas de la provincia de Lugo se abren para 33.000 alumnos y con obras por 18 millones aún pendientes

El nuevo curso echó a andar este jueves en Lugo con una matrícula de más de 33.000 alumnos -en infantil, primaria, Eso y Bac- y varios colegios todavía en obras dado que -según anunció el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias- todavía hay 31 grandes obras en distintas fases de ejecución, que se suman a otras 47 intervenciones menores llevadas a cabo durante el verano, lo que supone una inversión cercana a los 18 millones de euros.

El curso académico se inició con una vuelta a la normalidad -sin mascarillas ni protocolo covid, excepto en el transporte- y con las programaciones didácticas en fase de preparación -en muchos casos- para adaptarse a la nueva ley educativa que se pondrá en marcha en los cursos impares, la Lomloe, que implicará cambios curriculares especialmente en Eso y en Bac.

La apertura oficial del curso en Lugo la hizo Javier Arias y, para ello, eligió el Ceip Laverde Ruiz, de Outeiro de Rei, donde cursan estudios 322 niños. Recordó el apoyo de la Xunta a las familias con ayudas por un importe global de algo más de 25 millones de euros para libros de texto y material escolar. También habrá bonificaciones para los comedores y transporte escolar gratuito.

En el conjunto de la provincia, las clases comenzaron para 5.791 escolares de infantil; 13.584, de primaria; 68, de educación especial; 9.452, de Eso, y 3.362, de Bac. Pese al descenso generalizado de la matrícula en infantil y primaria -aunque aumenta ligeramente en Eso y Bac-, Arias subrayó que no se reduce el número de docentes en la provincia.

Sin embargo, en Cervantes padres se manifestaron este jueves por el recorte de una plaza de profesor en el CPI.

Las clases empezaron en toda la provincia excepto en tres ayuntamientos -Chantada, Cospeito y Sarria- donde este jueves fue festivo local, por lo que el inicio del curso académico tendrá lugar este viernes.

Batucada para recibir a los niños en Monforte

La normalidad marcó el regreso a las aulas en la Ribeira Sacra, sin incidencias que hayan trascendido. Los niños de los diferentes municipios regresaron a clase con la habitual pena por dejar atrás las vacaciones, pero con ilusión por lo que les deparará el nuevo curso.

En Monforte, la recepción a padres y alumnos más sorprendente la protagonizó el colegio de los Escolapios. A la entrada, esperaba el grupo Baturruca Monforte, que acogió a los recién llegados con una batucada que amenizó la vuelta a las aulas.

Canciones y juegos, también en colegios de A Mariña

El curso escolar en los colegios de Infantil y Primaria de la comarca de A Mariña arrancó sin grandes sobresaltos. Centros como el Ceip de Cervo recibieron a sus alumnos también con música "porque é un día de alegría, para celebrar a volta á normalidade", como también hicieron en el plurilingüe de Covas, en Viveiro, donde los profesores incluso prepararon un espectáculo para reencontrarse con los escolares.

Entre canciones y juegos, los docentes del colegio de Covas -con 176 matriculados- representaron los contextos educativos que pondrán este año en marcha en primaria y que son el científico, el humanístico, el matemático y el lingüístico.

En el Ceip plurilingüe Santa Rita, de Galdo, también en Viveiro, con 162 alumnos, están en marcha unas obras de acondicionamiento de la biblioteca como espacio central del colegio. Será una sala multiusos mucho más amplia en la que también tendrán cabida la radio o un espacio tecnológico y de robótica.

También en el Gregorio Sanz, de Ribadeo, estrenan obras, en las que se invirtió más de un millón de euros y que suponen una fuerte apuesta por el centro.

Por otra parte, un colegio que consiguió salvar la escasa matrícula de los últimos cursos fue el de San Cosme de Barreiros, que suma este año 24 alumnos más.

También en el Celso Currás, de Trabada, comenzarán la actividad académica con 25 niños matriculados, por lo tanto el curso se desarrollará sin problemas aunque las previsiones eran malas tras la experiencia del arranque del pasado curso, con pocos alumnos.

Rocódromo, huerto y otras obras en Terra Chá

La vuelta a las aulas se desarrolló con normalidad en la comarca chairega, excepto en el Ceip de Muimenta y el CPI Virxe do Monte de Cospeito, donde empezarán este viernes al ser el jueves festivo local.

En algunos centros, a los escolares les esperaban gratas sorpresas, como en el Ceip Monseivane de Moreda, en Lanzós, donde su medio centenar de alumnos fue recibido por un espectáculo de Paco Nogueiras y los reporteros del proyecto sobre los medios de comuniciación en el que trabajarán este curso, Monseivane News. En el Ceip Lagostelle de Guitiriz estrenaban rocódromo y en el Ceip Terra Chá de Vilalba, un huerto ecológico.

El actor y músico Paco Nogueiras recibió a los escolares del Ceip Monseivane de Moreda, en Vilalba. EP

También ha habido centros reformados, como el Ceip Aquilino Iglesia Alvariño de Abadín, cuyas obras de mejora de eficiencia energética acaban de finalizar. También se han renovado puertas y ventanas en el Ceip Mato Vizoso de Vilalba, mientras que en el Ceip de Xermade aún continúan con las obras de reforma, aunque estas no afectan a la docencia.

Además, ha habido centros que han tenido que afrontar algunos recortes y ajustes docentes, como en el caso del Ceip Virxe do Corpiño de Begonte donde, pese a no bajar la matrícula, que ronda los 70 alumnos (tienen dos alumnos más que el curso pasado), disponen de tres unidades menos y por lo tanto tres profesores menos.

A la petición de una madre del Ceip A Magdalena de As Pontes, cuya hija está diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (Tea) y que solicitaba reforzar el número de PT en el colegio, la Consellería de Educación respondió que "segundo nos indican desde a Inspección Educativa, o centro conta con todos os recursos precisos para atender as necesidades do seu alumnado2. Insisten además en que el Ceip "conta con dous especialistas en Pedagoxía Terapéutica e dous especialistas en Audición e Linguaxe", aunque la progenitora de la pequeña Amelia, que este año cursará 6º de infantil, lamentaba que "los dos años anteriores contó con un PT preferente, pero esta vez nos dicen que es suficiente con los dos que hay en el centro, que tienen que atender a más alumnos con necesidades especiales". Ana Belén Fernández reclama además que su hija tenga cubiertas, al menos, las mismas horas a la semana que en los cursos anteriores, once.