La atención a los mayores centra buena parte de un embarrado pleno provincial

La atención a los mayores centró una buena parte del pleno ordinario de la Diputación de este martes. El gobierno bipartito aprobó por unanimidad una moción que supone un nuevo paso para la construcción de la residencia de mayores de Cervantes. A través de este acuerdo, el Concello cervantego pondrá a disposición de la entidad provincial una parcela en San Román, que cumple las condiciones y requisitos del proyecto y del estudio geotécnico.

La unanimidad en este punto no evitó, sin embargo, que el debate se embarrase en la siguiente moción del día, una propuesta del grupo de gobierno para reclamar a la Xunta un plan de inversiones para mejorar la atención de los mayores en la provincia de Lugo.

Vecinos que integran la Plataforma en Defensa de la Residencia de Becerreá volvieron a acceder al salón de plenos para dejar patente su malestar por el retraso en la apertura del centro de esta localidad. Su presencia, sin embargo, se limitó a unos pocos minutos, ya que el presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, no tardó en ordenar su expulsión, alegando esta vez que no podían portar los chalecos en los que lucían su demanda reivindicativa.

Después de un momento de tensión, en el que el presidente provincial no solo requirió a los servicios de seguridad el desalojo sino también la identificación de esas personas, los populares le afearon que "non contento con reducir o aforo do salón, agora o presidente tamén vai marcar as normas de etiqueta", ironizó el portavoz del PP, Antonio Ameijide, a quien Tomé le respondió que "este deporte de vir interromper os plenos váiselle a acabar", para después asegurar que esa forma de actuar "é un delito".

La sede del Craega

Especialmente tenso fue el debate de la moción en la que el PSOE reclamaba al portavoz popular una rectificación pública "polas mentiras, manipulación e desinformación" vertida alrededor del traslado de la sede del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (Craega) de Monforte a Lugo.

La diputada Pilar García Porto acusó al popular de utilizar esta cuestión políticamente, "xa que a decisión do Craega estaba tomada dende fai tempo". En tono irónico, Ameijide dijo que, al igual que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se había tomado todo el fin de semana para reflexionar y valorar "se merece a pena responder a tantas tonterías", para después asegurar que no iba a pedir perdón por luchar por la provincia de Lugo, "moi pouco deben ten que facer para traer esta moción ao pleno", aseguró.

El vicepresidente provincial, Efrén Castro, también lamentó la forma de hacer política de los populares "que é a de traer bulos e mentiras, porque se o que quería o Craega era facer unha operación inmobiliaria, foi moi burdo todo este circo que montaron e que lles saiu mal".

En este sentido, García Porto recordó que, aunque el Craega no solicitó ninguna reunión ni con el Concello de Monforte ni con la Diputación de Lugo sobre la cesión del Pazo de Tor, con el fin de que mantuviese la sede en Monforte, "si houbo encontros onde se falou das necesidades e incluso fixéronse inversións, como a instalación da fibra óptica".