Ascienden a 26 los concellos lucenses libres de coronavirus

Los concellos lucenses que no han registrado ningún caso de coronavirus en los últimos 14 días son Abadín, Baleira, Baralla, Becerreá, Begonte, Cervantes, Folgoso do Courel, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, As Nogais, Ourol, Paradela, O Páramo, Pol, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, O Saviñao, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo.

El mapa elaborado por la Consellería de Sanidade sitúa en siete los concellos de la provincia que presentan una incidencia acumulada a 14 días superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Los dos municipios con peores datos son Cospeito, con 13 diagnósticos en las dos últimas semanas y una incidencia de 289, y Vilalba, con 36 positivos y una incidencia de 256.

También por encima de 250, aunque sin especificar porque el Sergas solo indica en estos municipios de poca población que tiene entre uno y nueve pacientes con covid-19, están Alfoz, Antas de Ulla, Pedrafita do Cebreiro, Xermade y Rábade. En Palas de Rei, la incidencia ha bajado con respecto al anterior balance y se sitúa entre 150 y 250.

Lugo es la segunda ciudad gallega con menor incidencia acumulada (114) sólo por detrás de A Coruña (111). El ritmo de los contagios sigue descendiendo en ambos concellos.

Por contra, en Pontevedra (219), Ferrol (182), Santiago (158), Ourense (124), los casos activos siguen en aumento. En el caso de Vigo, la incidencia acumulada se mantiene en 182.

MUNICIPIO NUEVOS CASOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS INCIDENCIA Pontevedra 182 219 Vigo 537 182 Ferrol 120 182 Lugo 112 114 Ourense 130 124 Santiago 154 158 A Coruña 272 111