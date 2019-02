Asaltan de madrugada los campos de fútbol de tres equipos de la provincia

Los amigos de lo ajeno se cebaron la pasada madrugada con los equipos aficionados de la provincia, asaltando los campos de fútbol de A Pastoriza, Pol y A Pontenova.

La manera de actuar en los tres casos fue prácticamente similar, por lo que se cree que los individuos pudieron perpetrar los robos de manera consecutiva.

A las instalaciones de la SD Pastoricense accedieron saltando un muro, tal y como explicó uno de los responsables de la entidad, que descubrió los desperfectos este miércoles por la tarde. "Onte –por el martes– estivemos aquí e estaba todo ben. Hoxe –por el miércoles– acerqueime sobre as catro da tarde, de primeiras non me din conta ata que atopei unhas chaves tiradas", indicó, explicando que los cacos reventaron todas las puertas y rompieron también una ventana.

"Tiña unha parte de cristal e outra de cemento. Deberon utilizar unha marra ou algo así para rompela", creen desde la entidad deportiva, que echan en falta "un ordenador portátil que estaba na oficina, que a revolveron por completo, e a caixa do bar na que habería uns 250 ou 300 euros".

El equipo de fútbol chairego, que tramitará este jueves la denuncia –este miércoles ya fue la Guardia Civil para comprobar el estado en el que quedaron las instalaciones–, se lamenta de este asalto, "non só polo valor do que levaron, que tamén, senón por todo o destrozo que fixeron e que teremos que amañar nós", dicen molestos.

A pocos kilómetros, el campo de fútbol de la UD Pol también sufrió similares desperfectos. "Saímos de adestrar sobre as 22.30 horas, e hoxe –por este miércoles–, atopámonos todo destrozado", explica su presidente, quien cree que los ladrones se fueron de vacío en su caso, no sin antes reventar todas las puertas que se encontraron a su paso.

"Como moito puideron levar unhas moedas do cambio que temos para o bar. Non colleron nin unha bebida, e hai en cantidade, nin unhas equipacións vellas que tiñamos alí nunhas caixas", cuenta, mientras indica que lo que sí hicieron "foi baixar os limitadores da luz".

"Tiñamos unha lámpara de cristal con sensor e iso si que o levaron. Eu creo que o quitaron porque pensaban que era unha cámara", indicó el presidente del equipo polense, quien este miércoles se puso en contacto con su homólogo en el club de fútbol de A Pontenova, el tercer equipo implicado en esta oleada de robos.

"Saltaron un muro e romperon catro ou cinco portas, revolveron todo e levaron algo de cambio que tiñamos no bar e cartos do utilleiro e das multas que pagan os xogadores cando chegan tarde. Deben rondar os 300 euros", aseguró, explicando cómo descubrió que habían accedido a la instalación.

"Cando chegamos resultounos estraño que estivese a porta aberta e a secadora da roupa alí. Deberon intentar levala tamén, pero non sei se lles pasou algo, sentiron un ruído ou non lles collía, pero alí quedou", dice, confirmando que también presentará la pertinente denuncia.