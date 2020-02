Festa do Queixo de Arzúa: 78 expositores, Tequila, Novedades Carminha y Benedicta

La Festa do Queixo de Arzúa cumple 45 años los días 29 de febrero y 1 de marzo. Esta edición contará con 78 expositores —de los cuales 55 serán queserías— que abarrotarán el recito ferial para dar a conocer las distintas variedades y matices de este producto.

El Festival do Queixo, parejo a la cita gastronómica, también recibirá un fuerte impulso este año con la presencia de grupos como Tequila, Novedades Carminha , Ladilla Rusa y el ganador del concurso Queixo Maquetón El Capitán Elefante, que actuarán el sábado, y MJ Pérez, Luar na Lubre y Baiuca, que tocarán el domingo.

Xa o podemos contar: En Arzúa, en plena Festa do Queixo, inauguraremos o 5º Paso De Vaca de Galicia, e Benedicta, galardoada co Goya á mellor actriz revelación por "O que arde" estará con nós para celebralo🎉! 😍😍 Vas a perdelo? #FestaDoQueixo #PasoDeVaca pic.twitter.com/iMs0kCHq7y February 20, 2020

Así lo indicaron en la presentación del evento en el mercado compostelano La Galiciana el alcalde del municipio, José Luís García; el director del Festival do Queixo, Alberto Alfonso, y Xosé Luís Carrera, presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Arzúa-Ulloa, entre otras autoridades locales y artistas.

Según indicó García, la programación de la fiesta y el festival son también una "aposta reivindicativa da riqueza do rural". Ejemplo de este carácter es la elección de Benedicta Sánchez como pregonera de esta edición, "que máis alá de ser galardoada cun Goya polo seu papel en O que arde é unha persoa que nos dá unha lección constante sobre a vida", indicó.

Por su parte, el presidente de la que es la segunda DOP en el Estado confirmó que la próxima edición mantendrá el concurso de tapas para exaltar el queso protagonista de la fiesta, en el que participarán 21 establecimientos. "Tamén haberá catas comentadas resaltando o valor nutricional dos nosos queixos", añadió Carrera.

La Festa do Queixo también se colará en el ámbito educativo. La Efa Piñeiral acogerá hoy una charla sobre tendencias de empaquetado en la industria alimentaria, y el próximo jueves Kike Piñeiro y Eloy Cancela impartirán una clase magistral titulada Unha cociña persoal e de produto co Arzúa-Ulloa desde a Horta do Obradoiro.

Los participantes en la presentación animaron a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de este evento y "queixear".

Novedades Carminha y Ladilla Rusa, en el cartel

Por su parte, Alberto Alfonso ha explicado la programación del Festival do Queixo, que se celebrará entre el 29 de febrero y el 1 de marzo en el Campo da Feira bajo carpa y con entrada libre.



El primer día abrirá con la actuación de El Capitán Elefante, seguida de Tequila, que será su último concierto en Galicia antes de despedirse de los escenarios, Novedades Carminha y el dúo catalán Ladilla Rusa.



El domingo, la sesión vermout contará con el estreno del nuevo disco de la artista de Arzúa MJ Pérez a las 12,30 horas. El festival continuará a las 18.00 horas con la actuación de Luar na Lubre, que, como ha subrayado Bieito Romero, presentarán el inicio de su nuevo trabajo Vieiras e vieiros. Historias de Peregrinos, y se cerrará con el concierto de Baiuca.