Artesás da provincia buscan formas de aproveitamento da la

A la é unha das primeiras fibras coas que vestimos o corpo. Preto de 4.000 anos antes da nosa era, as mans das antergas xa aprenderon a fiala, pero o uso do material remóntase ao Neolítico. Cóntao María Monsalve, que dá forma artística ao feltro no seu estudio nunha aldea de Monterroso.

"Hai non moitos anos valía máis ca o queixo", engade. Hoxe acumúlase nas ganderías, que non atopan quen a recolla, despois de anos de desvalorización do produto. Foi iso, precisamente, o que levou a Lili a buscar ela mesma vías para aproveitar, tamén co feltro, a la do seu rabaño na Fonsagrada co proxecto Lana Aldeana. As dúas artesás participarán no primeiro Foro da La, que se celebra en Lugo mañá e pasado para chamar a atención ante esta situación e para que os rabaños sigan dando abrigo.

Abrigo, ou non, pois como di Lili, como ela oíu aos vellos, a la "torna frío e torna calor". Isto é, tanto illa das altas temperaturas como das baixas. "Cando conto isto pensan que falo moi ben das zapatillas, pero non é iso (risos). É só unha das moitas propiedades da la", comenta.

Oriúnda de Asturias, Lili e o seu compañeiro asentaron hai anos nas Terras de Burón.

Para limpar as súas fincas e aboar a horta, fixéronse con tres ovellas e un carneiro, e o rabaño foi crecendo ata as 16 que teñen hoxe. No seu caso, non foi ata ver como a la se acumulaba na casa que pensou en facer algo con ela. E comezou a facer todo. Isto é, a lavala, a secala, a cardala e a facer o feltro. De feito, debe ser das poucas persoas en Galicia que fai o proceso completo, do rabaño á prenda.

Cantas horas hai que dedicarlle ao lavado? "Non o conto que, se non, non o fago!", exclama. Ela faino na casa, "e porque temos auga de manancial, e non contamina", indica. Despois do lavado, sécaa nun somier durante tres ou catro días. Logo vén o proceso de escarbullala, o nome que lle dá para abrila, para que non se chafe.

Máis tarde, cárdaa, coas cardas de toda a vida e cunha máquina manual, con tambores con púas, instrumentos que utiliza en función da cor da la, das ovellas brancas ou pardas. E, por último, o feltro, as zapatillas que comeza a compartir no seu perfil de Instagram, pero tamén moitas outras cousas. "O que me fascina é que vale para todo", comenta.

Das ovellas á manta, o ciclo complétase con prendas que teñen un valor enorme, dende o traballo das ovellas de coidar o monte, ata as zapatillas "que son bactericidas", conta.

"Hai que valorar a la, que hai pouco foi un tesouro", comenta, ao tempo que lamenta a situación actual. "Parece mentira que esteamos comprando la merina de Australia, cando é unha raza de aquí. O que pasa é que alí valorárona, e aquí non", indica, "cando o realmente ecolóxico e sostible sería aproveitar toda isto que se está perdendo", engade.

María Monsalve, coas súas obras de fieltro en Monterroso

Pintura e escultura

Da mesma opinión é María Monsalve. "A raza merina, a da la máis valorada do mundo, estase perdendo, porque non se cruzan os animais en función da calidade da la, senón do leite ou da carne", lamenta. Ela, manchega, leva sete anos vivindo nunha aldea de Monterroso. Con formación en Belas Artes, estivo estes anos en Galicia colaborando co seu compañeiro, o artesán Santiago Besteiro, e agora decidiu montar o seu propio estudio para dar forma ás súas inquedanzas.

E fíxoo co feltro. "Para min, a la sempre foi un material que me acompañou de forma instintiva, pero nunca a utilizara de xeito artístico", indica. Porén, foi ese material o que a chamou para poñer a andar o seu proxecto, tamén por unha polivalencia que o converte en pintura ou en escultura, na bubela, no paporrubio ou no pardal que poden aparecer nun cuarto.

"A miña intención é a de abrir unha porta á natureza no interior da casa, como se nela se coase un paporrubio, ou un teixugo... achegar a natureza ao interior", conta. Algo que, por outro lado, é o que fai o material, "que está vivo", unido a unha paisaxe e a unha relación cos animais.

No seu caso, traballa con la peiteada e tinguida, sempre europea, e sempre que pode, de España. O ideal, para ela, sería traballar con la galega, pero non é doado atopala por todos os motivos xa amentados. "A falta de lavadoiros é un dos problemas para o seu aproveitamento. Se en todo o Estado chegou a haber un cento, agora mesmo só quedan tres", comenta. Isto, para ela, tamén é motivo dunha reflexión profunda na que mirarnos.

"Que pode haber máis sostible que a la, que cada ano se esquilma? Non sería mellor aproveitar todo isto que montar unha fábrica de lyocell?", comenta, en relación a Altri.

As dúas concordan na necesidade de aproveitar materiais e saberes, de coidar das formas "verdadeiramente sostibles" de vestirse, de acompañarse dos rabaños.

Programación do foro da la

A Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica) organiza esta fin de semana no soto da Praza de Abastos de Lugo o primeiro Foro da La. Faino co patrocinio da área de Medio Rural, da Vicepresidencia da Deputación, e coa colaboración do Concello de Lugo. Amaia Santamarta, técnica da asociación, indica que o seu obxectivo "é reflexionar sobre o problema de recollida da la que están tendo as ganderías, e tamén expoñer e compartir os camiños posibles do seu aproveitamento.

As xornadas comezarán ás 12.00 horas deste sábado, 14 de setembro, cunha demostración de fiado. Seguirá a programación coa proxección de 'La lana, el diamante de España', coa música de Troupeleando e, pola tarde, coa proxección 'Mujeres de viento, tierra y ganado' e da mesa redonda 'Que facemos con toda esta la?'.

O domingo ás 12.00 horas celebrarase o obradoiro 'Afeltrado', e a programación continuará coa proxección de 'El último de Arganeo', coa proposta musical 'Tomadeterra' e, xa pola tarde, coa proxección 'Entre pastores e lobos'.

En horario de 11.00 a 19.00 horas, os dous días haberá no soto da Praza de Abastos postos de comida, presentación de proxectos relacionados co aproveitamento da la e exposicións de artesanía.