Arias recomienda a Tomé "traballar" en vez de culpar de todo a la Xunta

El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, recomendó ayer al presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, "dedicarse a traballar con serenidade en lugar de atacar constantemente ao Goberno autonómico".

Arias salió así al paso de las declaraciones realizadas por Tomé en una entrevista publicada este domingo en este medio y en la que acusaba a la Xunta de querer "estrangular as deputacións en vez de axudar".

Para Javier Arias, "este tipo de mensaxes non son as que a cidadanía quere que traslademos dende as institucións", por lo que pide a Tomé "serenidade e responsabilidade política".

El delegado territorial destacó en este sentido que la Xunta es la administración pública "que máis inviste" en la provincia. Señaló que los 1.544 millones de euros de presupuesto para este año suponen un incremento de 143 millones con relación al ejercicio anterior, con el fin "de dar resposta extraordinaria á situación excepcional na que vivimos".

"Catro de cada cinco euros destínanse a gasto social, emprego e reactivación económica", recordó Arias, que también puso en valor las ayudas de los dos primeros planes de rescate de la Xunta de Galicia en la provincia, "que no caso da hostalería permitiron que nove de cada dez establecementos recibisen algunha das 4.834 axudas directas por valor de 11,2 millóns de euros".

Tercer plan de ayudas. Además, incidió en que la Xunta continúa apostando por la provincia, "coa posta en marcha do terceiro plan de rescate ao que destina 234 millóns con axudas que van dos 3.000 aos 30.000 euros".

En su respuesta a las acusaciones de José Tomé, el delegado territorial también se refirió a otras líneas de ayudas que el Gobierno autonómico tiene en marcha para favorecer el tejido económico, así como la colaboración que mantiene con los concellos "na xestión municipal, a través do esforzo conxunto de todas as consellerías".