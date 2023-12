La Aplu ordenó demoler el año pasado en la provincia 53 edificaciones

La Axencia Galega de Protección Urbanística (Aplu) resolvió en su último ejercicio completo, el de 2022, 53 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, lo que implica la demolición total o parcial de las edificaciones expedientadas y la devolución del terreno al estado inicial.

Esto no implica que todas esas edificaciones fueran demolidas ese año, sino que los expedientes administrativos iniciados por la Aplu determinaron, una vez analizadas todas las circunstancias y recibidas las alegaciones, que las 53 actuaciones sobre el territorio no solo están fuera del ordenamiento sino que no hay posibilidad de que sean legalizadas.

La finalización de expediente puede resolverse de dos maneras: o bien el propietario de la construcción acepta voluntariamente la ejecución o bien la recurre ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que se puede salvar si obtiene un fallo favorable o, en caso de que la sentencia sea en contra, al menos retrasar el derribo hasta que sea firme. De hecho, las ejecuciones de reposición de la legalidad de manera voluntaria en 2022 fueron muchas menos, solo 10.

Por comparar, en lo que va de 2023 ya se han ejecutado de manera definitiva otras seis reposiciones de la legalidad, que son las que pueden verse en las imágenes que ilustran esta información.

Llegar a este punto, como explican fuentes relacionadas con el servicio de inspección urbanística de la Aplu, no suele ser sencillo, sino más bien un proceso antipático para todas las partes implicadas y en el que la incomprensión suele ser el común denominador. No es extraño, por tanto, que buena parte de los expedientes acaben en los juzgados y no pocos en multas y sanciones. Por ejemplo, en 2022 esta agencia de la Consellería de Medio Ambiente impuso 79 multas coercitivas, por un importe de 163.000 euros.

Multas versus expectativas. Estas sanciones se van imponiendo de manera gradual a los infractores una vez que tanto el proceso administrativo como el judicial han finalizado con orden de demolición y reposición de la legalidad. Si pese a ello el infractor sigue negándose a tirar la construcción ilegal, se le empieza a multar regularmente con cantidades que van subiendo, y que en algunos casos han llegado hasta los 50.000 euros si el infractor es recalcitrante.

Suele tratarse, advierten desde la Aplu, de propietarios que mantienen la expectativa de que de manera inminente el ayuntamiento en cuestión realice una modificación de sus planes urbanísticos que recalifique su terreno o le permita legalizarlo, algo que nunca suele pasar y que tampoco le valdría de nada en caso de sentencia firme. Estas situaciones suelen terminar con el infractor pagando el proceso judicial, las multas coercitivas y, finalmente, la demolición que la Aplu ejecuta de manera subsidiaria.

Y es que los concellos, o más bien quienes ejercen el poder en ellos en cada momento, se convierten muchas veces no solo en el origen del problema, sino también en un problema en sí mismos durante el proceso, tal y como advierten inspectores de la Aplu y como puede comprobarse en las decenas de sentencias judiciales que están a disposición de cualquiera en los archivos digitales judiciales.

Un esquema repetido. Es preocupantemente común ver en el relato de los hechos de estas sentencias cómo se repite el esquema: el propietario de un terreno determinado solicita a su concello una licencia para, por ejemplo, rehabilitar un alpendre o restaurar una vivienda preexistente; generalmente a causa de una denuncia de algún vecino o de la Policía Autonómica, los técnicos visitan las obras, en proceso o ya terminadas, y comprueban que el alpendre se ha convertido en un cenador con porche o que las cuatro paredes de la antigua casa ahora son un chalé de varias alturas y piscina.

La alegación siempre suele ser la misma: la existencia de licencia municipal, sin llegar a asumir que esa licencia no habilita para hacer lo que se quiera y que en muchas ocasiones ni siquiera se ha plasmado oficialmente de manera previa al inicio de las obras, pese a lo que haya dicho el alcalde o el concejal de turno, que muchas veces intentan entorpecer el expediente negando la documentación solicitada por la Aplu, denuncian los funcionarios y se puede comprobar en los procesos judiciales, o convenciendo al vecino de que van a cambiar el plan urbanístico de manera rápida. Esto mantiene viva la esperanza del vecino afectado de conseguir salvar su edificación, pero el final siempre suele ser el mismo: el 89,7% de las sentencias dictadas por los tribunales en 2022 dieron la razón a la Axencia de Legalidade Urbanística.

Cuando hay delito. Y que la sentencia sea por vía Contencioso Administrativa no es siquiera lo peor que puede pasarle a un infractor. De los 44 expedientes de reposición de la legalidad incoados en Lugo durante el pasado ejercicio, 14 fueron remitidos directamente a la Fiscalía para que acusase por la vía penal ante lo grosero de las ilegalidades cometidas. La consecuencia habitual suele ser un juicio por un delito contra la ordenación del territorio.

En estas circunstancias, explican fuentes de la Aplu en Lugo, no es extraño que buena parte de la actividad de los técnicos e inspectores del organismo público sea como peritos y testigos en los diversos juicios.

Servidumbre de costas. Además de sus vigilancia y control sobre el urbanismo en suelos rústicos, que constituyen el grueso de sus actuaciones, la Aplu despliega otra importante parte de su actividad en la protección de la costa, sobre todo para asegurar el respeto por las servidumbres.

La experiencia de los inspectores, así como las sentencias emitidas por lo tribunales y las estadísticas de la propia Aplu, refrendan que en este aspecto las situaciones más comunes suelen ser las de actuaciones exageradas cometidas, una vez más, al amparo de licencias municipales de rehabilitación y reforma que los propietarios pretenden convertir casi en una carta blanca para ampliar las construcciones originales e incluso hacer sus cerramientos invadiendo la línea de costa de dominio público.

Actuaciones de este tipo provocaron en 2022 en la provincia de Lugo al menos tres expedientes sancionadores por servidumbre de protección de costas, por un importe total de 5.623 euros.

Repaso provincial del antes y después de varios inmuebles demolidos

Lugo: ilegal pese a estar en suelo urbano

Inmueble antes. EP

Esta construcción fue demolida el pasado 9 de marzo para cumplir la orden de la Axencia de Protección Urbanística.





Espacio tras la demolición. EP





Se da la circunstancia de que el suelo estaba calificado como urbano, aunque carecía de la licencia correcta.

Vilalba: edificación residencial y auxiliares

Estado del inmueble antes. EP



En este expediente se detectaron hasta cinco ilegalidades.

Estado del suelo rústico tras la demolición de la vivienda. EP







Se levantó una vivienda de tipo residencial y varias edificaciones auxiliares en unos terrenos que son suelo rústico.

Todo fue demolido a principios de este año.

Outeiro de Rei: casa en suelo rústico, un clásico

Vivienda diminuta en Outeiro de Rei. EP



Esta vivienda era de tamaño reducido y situada de manera bastante discreta, tenía hasta pozo, pero no pasó el filtro de

la Aplu.

Terreno libre la demolición. EP

No se puede hacer edificación residencial en suelo rústico. Se eliminó en febrero de este año.

Baralla: planta industrial de aglomerado

Fábrica en Baralla. EP





Una de las reposiciones más especiales ejecutadas durante este año fue en Baralla, donde se había levantado una instalación industrial que se dedicaba a la fabricación de aglomerado.

Estado actual del solar. EP

El lugar en el que se edificó la fábrica era suelo de uso solo rústico, por lo que fue demolida.



Begonte: alpendre y gallinero en núcleo rural

Alpendre y gallinero en núcleo rural. EP



La parcela donde este propietario chairego decidió levantar un gallinero y un alpendre auxiliar está catalogada como suelo de núcleo rural.

El alpedré se demolió en febrero. EP

El propietario se vio obligado a tirarlo todo en el mes de febrero de este mismo año.

Foz: merendero con parrilla y carpa

Instalación de una parrilla de asado y carpa adyacente. EP



En una parte de esta finca que está considerada como suelo rústico se levantó una planta baja para instalar una parrilla para asar y una carpa adyacente.

Estado de la ubicación tras la demolición. EP



Todo fue echado abajo y desmontado en el pasado mes de agosto.