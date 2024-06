Apla constata un incremento de las incursiones del oso en los colmenares

La Asociación Provincial Lucense de Apicultores (Apla) constata un incremento de las incursiones del oso pardo en los colmenares de la provincia.

De hecho, esta misma semana un productor de Cervantes, Óscar Cedrón, denunciaba que el mamífero le había destrozado siete colmenas en Cereixedo, de las que extrae la miel que comercializa con su familia bajo la marca Casa da Torre, y las pérdidas económicas, además del daño moral, rondan los 2.500 euros.

En este caso se hizo público el ataque del oso en un apiario, pero son más los que no trascienden y ni siquiera llegan a trasladarse a la Xunta de Galicia, responsable de los daños que ocasiona una especie protegida como es este plantígrado.

Apla registró partes de ataques sufridos en apiarios de A Fonsagrada, Cervantes, O Courel y Ribeira de Piquín

Solo en lo que va de año, en Apla han recibido ya cuatro partes, para derivar al seguro del que dispone el colectivo, por ataques sufridos en otras tantas explotaciones apícolas situadas en las zonas de A Fonsagrada, Cervantes, O Courel y Ribeira de Piquín, ya en el límite con el municipio fonsagradino.

Más partes recibidos que el año pasado

Con todo, el secretario de la entidad, José Manuel Fernández Sande, manifiesta que no son, ni mucho menos, las incursiones reales que sufren los apicultores, pero sí es una cifra mayor a la del año pasado: "En 2023 apenas tivemos que pasar partes por incidentes", asegura.

Y es que, añade, son todavía muchos los que producen para autoconsumo a través de dos o tres colmenas y que, en caso de recibir la visita del oso, ya ni se exponen a la burocracia que supone denunciar el ataque ante la Xunta .

"En moitos casos trátaste de persoas maiores que, por non meterse en papeleo, xa nin avisan. Hai uns días falaba cun socio ao que o oso lle tirou dúas colmeas, pero non ía facer o trámite porque non lle merecía a pena", relata Fernández.

Los afectados por el ataque del oso en sus colmenas deben llamar al 012, para que el agente haga el parte y la Xunta pague los daños

El secretario de Apla coincide así con otros apicultores y expertos en que la población de oso pardo se encuentra en plena expansión en la provincia lucense, tanto en número de integrantes como en la consiguiente dispersión por el territorio.

Su presencia se detecta en lugares en los que "ninguén acordaba telo visto", pero eso no implica que sea un ejemplar ajeno. "Ser é o seu hábitat natural, porque por algo se construían as alvarizas, que aí están", añade José Manuel Fernández, "e o que hai que facer é convivir con el".

¿Qué pasa si un oso ataca mis colmenas?

Desde Apla, colectivo que engloba a unos 430 socios de toda la provincia de Lugo, explican que, en caso de haber sufrido un ataque por parte del oso pardo en alguna colmena, lo primero es llamar al teléfono 012 y dar parte de lo ocurrido y la localización concreta.

A mayores de la indemnización de la Xunta, Apla dispone de un seguro que abona entre 150 y 180 euros por colmena dañada

Tras ello, un agente ambiental se acercará al lugar para comprobar los daños y trasladarlos a la Consellería de Medio Ambiente para proceder a abonar la indemnización correspondiente en un plazo que resulta ser "máis ou menos longo", reconoce Fernández.

A mayores, añade el integrante de Apla, el colectivo dispone de un seguro con Mapfre para paliar este tipo de incidentes. "Neste caso, o pago si se fai inmediatamente, porque nós trasladamos o parte do axente ambiental e o seguro xa aboa a contía", detalla sobre una cantidad que suele moverse "entre os 150 e os 180 euros por colmea afectada".