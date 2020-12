Antas de Ulla y Vilalba tienen una incidencia acumulada por encima de 500

Vilalba y Antas de Ulla son los únicos municipios de la provincia de Lugo cuya incidencia acumulada supera los 500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Antas cuenta con el peor balance (1.012), por los 512 del municipio chairego.

Según los datos ofrecidos este miércoles por el Sergas, hay otro municipio rozando el medio centenar de casos por cada 100.000 habitantes (Cospeito, con 491). También superan los 400 Muras (467) y Triacastela (468).

Por otra parte, la provincia cuenta con 23 municipios que no han registrado ningún nuevo caso de coronavirus en los últimos 14 días. Esos concellos son: Barreiros, Becerreá, Begonte, Cervantes, O Corgo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Lourenzá, Meira, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de PIquín, Trabada, O Valadouro y O Vicedo.

MUNICIPIO NUEVOS CASOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS INCIDENCIA Lugo 162 165 Santiago 83 85 A Coruña 327 133 Ferrol 120 182 Pontevedra 183 220 Vigo 567 192 Ourense 103 98