Las Anpas de Lugo denuncian un inicio de curso "movido y raro" en Primaria y Secundaria

La presidenta de la Federación de Anpas de la provincia de Lugo (Fapacel), Isabel Calvete, ha denunciado un inicio de curso "movido y raro" en la provincia, tanto en Primaria como en Secundaria. Calvete ha lamentado "la gran desinformación que se ha producido con la tarjeta Xente Nova, de la Xunta de Galicia". "Que ya sabemos que el alumnado que vive a menos de dos kilómetros del centro no tiene derecho al transporte", ha añadido. "Todos estos años si había plazas en los autobuses iban con carácter extraordinario, pero iban. Ya sabemos que dos kilómetros para un niño es mucho", ha comentado.

Además, la presidenta de Fapacel ha recordado que "este año se instauró la tarjeta Xente Nova y los niños la tienen que llevar para subirse al autobús, pero hubo una gran desinformación y se generaron conflictos". Tanto es así que ha apelado a "los problemas en dos colegios de Vilalba, en el Mato Vizoso y en el Insua Bermúdez, en que los padres no sabían a que atenerse y los transportistas tampoco, creándose situaciones desconcertantes", ha explicado.

Así ha relatado, en el caso de los pequeños que viven a menos de dos kilómetros del centro escolar, que "si el niño no tiene plaza no va, o no vuelve y ahora surge la duda, que quien se hace cargo de esos niños". "La Xunta al final sacó unas instrucciones sobre el transporte, donde el tema queda resuelto por la tarjeta, lo que está en el limbo es si hay plazas o no", ha criticado. "Nos queda averiguar si van a tener las garantía de plazas todo el año", ha dicho, para esos menores que se encuentran a menos de dos kilómetros del colegio.

"COSAS ABSURDAS". En cuanto a la Secundaria, Isabel Calvete también ha desgranado los problemas que presenta en Lugo, "y así las materias con menos de cinco matriculados no se dan". Sobre todo pone especial énfasis en francés. "Se producen cosas tan absurdas, como que en primero y segundo de ESO el francés es una asignatura obligatoria, pero si en tercero o cuarto no hay suficientes matrículas para esa asignatura no se da francés. Luego si pasas al Bachillerato de Humanidades qué hacer con el nivel de francés de segundo porque además hay profesorado en la mayoría de los centros para dar esa asignatura. Incluso hay profesores a los que la consellería no les permite impartir clases", se ha quejado.

Finalmente, ha acusado a la Xunta de "recortar salvajemente los itinerarios de los niños y niñas". "Esto pasa en colegios de las grandes ciudades y está pasando como siempre en el rural que es el gran castigado también de estos recortes", ha lamentado.