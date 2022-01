Las Anpas de Lugo alertan de los problemas del transporte escolar en A Montaña

La presidenta de la Federación de Anpas de Lugo (Fapacel), Isabel Calvete, ha vuelto a denunciary público para alumnos de secundaria enlucense.

Aunque Calvete explica que estos problemas también se producen en A Terra Chá, ha incidido en que los más acuciantes se producen sobre todo en municipios de la montaña de la provincia.

"El problema es general en toda la provincia, en zonas más despobladas y también en lugares poblados porque al lado de la ciudad de Lugo también pasa", explica.

La presidenta de las Anpas ha circunscrito estas "dificultades" a que "el alumnado que no es de enseñanza obligatoria no tiene derecho a transporte escolar y el problema, realmente, es que no hay ninguna opción de transporte público tampoco".

"No hay una vertebración de transporte público, por parte de la Xunta de Galicia, que prevea dejar al alumnado a la hora que empiezan las clases en los institutos, centros de FP o en la universidad", denuncia.

Para visualizar el problema pone el ejemplo de Pedrafita, "donde los alumnos tienen el centro más cercano en el instituto de Becerreá y no hay ningún autobús por la autovía A-6 o por la nacional,que se adapte al horario del centro de Becerreá, y hablamos de una autovía", ha clamado.

También se ha referido al Ayuntamiento de Cervantes en el que "desde hace 25 años no hay transporte público". "Los padres tienen que buscarse la vida, mandar a los niños a vivir a Lugo o a Ponferrada con un familiar, o enviarlos a una residencia", ha lamentado finalmente la presidenta de Fapacel, Isabel Calvete.