El Anpa del CPI de Cervantes denuncia falta de personal en la etapa de infantil

El Anpa del CPI de Cervantes denuncia que, de cara al próximo curso, el centro no contará con la profesora especialista en educación infantil, tal y como les comunicó el colegio a mediados del mes de julio .

Isabel Calvete, representante de la asociación, indica que de esta forma "as catro nenas e nenos que se atopan cursando esa etapa serán reubicados xunto cos compañeiros dos primeiros cursos de primaria". De la misma manera, también afirma que solicitaron la revisión de la medida a la jefatura territorial de Cultura, Educación e Universidade de Lugo, así como al delegado de la Xunta en la provincia, pero "ata o día de hoxe non obtivemos resposta".

A raíz de esta decisión, el Anpa comenzó una campaña para buscar apoyos a través de las redes sociales con el hashtag #somoscervantessomosrural además de enviar una carta de parte de algunas familias del municipio a la jefatura y al delegado, explicándole la situación y la relevancia que tiene el puesto de especialista en materia infantil.

"Tamén precisamos dun plan educativo específico para o rural, que sexa garante dun ensino público de calidade e non dependa do ratio", indica Isabel Calvete. La representante del Anpa subraya que "solicitamos apoio á corporación municipal a través dunha petición e obtivémola", por lo que no descarta organizar movilizaciones con algunas familias en un futuro.

Ante esta situación, desde la Consellería de Educación alegan que la "evolución demográfica da comunidade" exige tomar una serie de medidas para seguir prestando los servicios, a la vez que aseguran que se mantendrá todo el profesorado necesario para que "os 16 alumnos matriculados no colexio poidan ser atendidos".