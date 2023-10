As ánimas vagan e os vivos foxen

É noite e vense luceciñas que rebotan en hábitos brancos aos que pouco lles falta para levitar, van amodo, murmuran. Son vésperas de Defuntos e as ánimas saen para atopar vivos que foxen, que se esconden, que rezan e sacan cruces, que piden non ser levados pola Santa Compaña, pero, ante todo, vivos que presencian o seu pasear, porque as pantasmas só existen se alguén as ve.

Algunha vez móstranse en forma de moza guapa, se quen a mira é un home, ou de velliña, se o fai unha muller, que lava eternamente unhas sabas ensanguentadas porque enriba dela vai o pesar de ter matado os seus fillos. A moza ou a vella pide que se lle axude a retorcer as sabas, pero se se fai como ela di, o vivo pasa ao mundo dos mortos. O Romance da lavandeira, que popularizou Fuxan os Ventos, será a que levante as almas melidás do seu descanso.

Coa interpretación de Maruxa Fociños arrancará este martes, ás 20.30, o percorrido paseniño da Santa Compaña por Melide adiante. Partirá da Rúa San Xoán porque alí estaba o cemiterio municipal ata que se clausurou no século XIX e, como explica Cristina Vázquez, do museo da localidade, "as ánimas son mortos de antes, así que teñen que levantarse de onde estaban antes".

Deambularán polas rúas iluminadas polas cabazas feitas lámpadas, portando vellos farois, apeiros de labranza, campás e hisopos con auga bendita, e ao seu paso sairán vivos que emulan as xentes dos anos 30. Chegarán ao cruceiro da capela de San Roque, onde Herba Grileira entoará un poema con música composta polo propio grupo, e regresarán a onde algún día se enterraban os de Melide.

A lavandeira non será a única incorporación do paseo deste ano, que reúne 84 mulleres e homes e que ten a colaboración de Herba Grileira, Charamela e o Concello, senón que Pipo, un mastín mansiño, relevará a Ruso como ánima que guía a Santa Compaña. Os colares de zonchos non serán algo novo, pero servirán para que os nenos que coman unha castaña cocida eleven unha alma do purgatorio ao ceo, mentres que as castañas de indias que repartirá a botadora de cartas afastarán a envexa.

Sobre o obxectivo de converter a Santa Compaña na protagonista da véspera de Defuntos -en Friol, Vilalba, Begonte, Burela ou Lugo sae tamén á rúa como parte da programación do Samaín-, Cristina di que se trata de "facer un documental en vivo para que os novos coñezan as nosas tradicións, as nosas lendas e que non todo é Halloween". "Agora xa non é que ninguén crea nela, é que tampouco saben da súa historia", engade. Símbolo diso é que o único testemuño que atoparon en Melide é o dun veciño que durante uns días pola década dos 50 estivo seguro de ter vista a Santa Compaña a carón da capela do Carme. Tempo despois sabería que eran persoas de carne e óso pedindo un favor aproveitando que a noite xa estaba ben crecida.

Pois con relatos, liñas certeiras das obras Dicionario dos seres míticos galegos, de Antonio Reigosa, Xoán Cuba e Xosé Miranda, e La Santa Compaña, de Carmelo Lisón Tolosana, e moita tradición oral recollida xa nos tempos do Padre Sarmiento, o Museo da Terra de Melide recuperou unha lenda tan galega como a muiñeira que vén a demostrar que "dá tanto medo como un zombi".