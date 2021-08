"Que haxa tantos vacinados en Baleira é que hai un bo traballo dos sanitarios"

En Baleira están cerca de tener a toda su población diana vacunada (91,18%) y para su alcalde, Ángel Enrique Martínez Puga, este es un claro síntoma de que "a xente está concienciada e de que houbo un bo traballo dos sanitarios que hai en Baleira, que informaron e animaron aos pacientes a vacinarse".

Baleira es el municipio de la provincia de Lugo con el porcentaje más elevado de vecinos vacunados, posición que en A Coruña corresponde a Sobrado —con el 90,29% de la población diana—, en Ourense a Vilar de Barrio (91,18%) y en Pontevedra a Agolada (86,54%).

"É unha moi boa noticia para o concello", añade el regidor de Baleira, que agradece a los vecinos "o interese e a disposición que tiveron para que isto remate". Este municipio cuenta con poca población joven, un factor que condiciona los datos. "Quizais esa porcentaxe de non vacinados se corresponde cos máis novos, aos que aínda non chamaron", concluye Martínez Puga.

La lista de municipios lucenses en los que más población diana ha recibido la vacuna continúa con varios concellos también de pequeño tamaño , como Abadín, Navia de Suarna, Samos, O Incio, Ribeira de Piquín, Muras o Cervantes.

Los principales ayuntamientos de la provincia, a excepción de Vilalba, ocupan los puestos de cola en inmunización

Sin embargo, los municipios más grandes, es decir, la propia capital lucense, Sarria, Chantada, Foz, Viveiro, Ribadeo, Burela y Monforte están en la cola. Podría parecer que es por el censo de mayores, sin embargo es un fenómeno que no se produce en las otras tres provincias, donde en los últimos puestos no hay grandes núcleos poblacionales. El único término que se sale de esa norma es Vilalba, que, aunque está en la parte baja de la tabla también, no figura entre los últimos.

Respecto a las siete principales ciudades, los porcentajes son los siguientes: A Coruña ha inmunizado al 78,01% de la población diana; Lugo al 80,33%, Ourense al 80%; Pontevedra al 77,41%; Vigo al 75,60%; Santiago de Compostela al 81,02%; y Ferrol al 80,56%, según informó la Xunta.

En el conjunto de Galicia, los cinco municipios con mayor porcentaje de inmunizados en la población diana son Vilar de Barrio (Ourense) con un 91,44%, Montederramo (Ourense) con un 91,42%, Baleira con un 91,18%, Abadín con un 90,77% y Larouco (Ourense) con un 90,30%.

Mientras, en la cola de la lista aparece Negueira de Muñiz, que, con el 56,92% de los vecinos vacunados, presenta la tasa más baja de toda Galicia.

El alcalde, José Manuel Braña, recoge con sorpresa los datos. "Sorpréndeme ata certo punto que sexamos os últimos da lista, pero neste concello hai xente nova e moitos non se queren vacinar aínda", expresa el regidor, y destaca que en Negueira "só houbo un caso de coronavirus en toda a pandemia, e foi o mes pasado".

Esa particular burbuja anticovid pudo alentar ese rechazo a la vacuna, aunque "non sei se son datos relacionables", asegura Braña, quien afea al Sergas y a la consellería la "falta de comunicación" a lo largo de la crisis sanitaria.

Galicia inoculó casi 5.000 dosis en las últimas 24 horas, de las que 2.740 se destinaron a completar pautas. Así, 2.007.192 personas están ya inmunizadas en la comunidad, lo que representa el 81,7% de la población diana y el 74,3% de la población general.