A androlla coróase como raíña da Montaña

A androia chegou lonxe no seu trixésimo aniversario. Creceu.Mesmo se pode dicir que rozou o ceo, coroándose como a grande raíña da Montaña. E é que foron milleiros as persoas que onte se achegaron á Proba de Navia para catar un dos seus produtos máis tradicionais.

Hai cousas que trunfan polo cambio, pero outras pola permanencia. A Festa da Androlla é das segundas. Gaitas ao longo do día, produtores co mellor de cada casa, pratos típicos para encantar o padal de veciños e visitantes e un produto que tampouco quixo cambiar de aspecto.

Costela e pel de porco, con pimentón, sal, allo e, ás veces, ourego. Non hai máis truco, salvo as mans expertas que embuten todo isto en intestino de vaca ou porco, e o clima perfecto para afumalos durante cinco días, como mínimo. Iso foi o que puideron comprobar as persoas que se achegaron á degustación das 13.00 horas, o momento máis agardado, no que se serviron un total de 200 quilos de androlla, producidos por dúas empresas locais. Neste caso, o acompañamento foi o pan e a famosa rosca de Navia, pero nos restaurantes tamén a serviron acompañada de cachelos, grelos, repolo ou berza.

Os produtores tamén ofreceron outros derivados do porco, mel, pan, rosca, pastelería e outras elaboracións tradicionais.

Sen embargo, non era só a raíña da Montaña a que penduraba dos postos. A androlla ocupou sete deles, con mil quilos postos á venda. Nos 25 restantes, os produtores tamén ofreceron outros derivados do porco, mel, pan, rosca, pastelería e outras elaboracións tradicionais.

«É unha mágoa non ter capacidade para toda a xente que se achega aquí», indicaba onte o rexedor municipal, José Fernández. A realidade superou as expectativas, con persoas de toda Galicia e Asturias ateigando a Praza da Vila ata ben entrada a tarde.

O ceo despexado e as altas temperaturas desbordaron a previsión inicial, e moitos dos visitantes aproveitaron para coñecer a contorna da vila.

Entre os milleiros de persoas que pasaron por Navia, foi notable a presenza de políticos da provincia. Os deputados de promoción económica e social, Pablo Rivera Capón; cooperación e asistencia aos concellos, Xosé María Arias, e recursos sostibles, Roberto Fernández, non quixeron perder a cita á que a Deputación achega un total de 3.000 euros para a súa organización. Nela, acompañáronse do rexedor naviego, e tamén doutros alcaldes da comarca da Montaña, que celebraron unha comida de autoridades.

O vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano,estivo tamén presente, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro; os deputados autonómicos Daniel Vega e Encarna Amigo, así como representantes do PP Local e doutros concellos lindeiros.

A deputada do BNG no parlamento de Galicia, Olalla Rodil, tamén se achegou a Navia con outros representantes nacionalistas na provincia, e alí louvou o labor das mulleres rurais, principais protagonistas na elaboración destes produtos.

Pero non só foron as dos políticos as caras coñecidas. Co actor do filme "O que arde", o fonsagradino Amador Arias, máis dun quixo sacar unha fotografía.