Diez ayuntamientos rurales lucenses contarán con una biblioteca móvil

La Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades pondrá en marcha a principios del próximo año un proyecto piloto en Galicia que contempla el desplazamiento de una biblioteca móvil a diez ayuntamientos rurales lucenses, de las comarcas de Os Ancares, A Fonsagrada y Sarria.

Para poner en marcha este programa, la Consellería seleccionó dos agrupaciones de ayuntamientos -una en la provincia de Lugo y otra en la de Ourense- por su cercanía y condiciones demográficas similares, que carecen de servicio de biblioteca en este momento.

En el caso de Lugo, son los municipios de Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela, que ocupan una extensión aproximada de 1.500 kilómetros cuadrados y suman una población de unas 10.000 personas, potenciales usuarios de este servicio.

El objetivo de esta experiencia piloto es prestar "un servicio bibliotecario de calidad y versátil en estas áreas, caracterizadas por la escasa entidad de población o por la dispersión territorial", explica la Consellería de Cultura.

"Una furgoneta recalará dos días al mes en cada ayuntamiento, uno de ellos en la capitalidad y el otro en ruta por algunas parroquias", explica la Xunta en un comunicado. Responsables de la Consellería se reunieron estos días con los alcaldes en la Delegación Territorial de Lugo para explicarles la iniciativa y comenzar a concretarla; son los ayuntamientos los que eligen las fechas en las que quieren contar con el servicio en el municipio y las rutas a seguir.

La Xunta está tramitando la adjudicación del contrato del servicio de las dos bibliotecas, para Lugo y Ourense, que supondrá una inversión total de 208.000 euros, distribuidos prácticamente a partes iguales.

Paralelamente, firmará el contrato de colaboración con los ayuntamientos, por lo que el gobierno gallego asume este servicio y las administraciones locales prestan apoyo logístico y funcional en la definición de las rutas, además de facilitar la instalación en espacios físicos, como recintos feriales u otro tipo de infraestructuras municipales.

La biblioteca móvil parte con una colección de 500 títulos, entre libros, películas, música, juegos físicos y digitales, o publicaciones periódicas como revistas. Además, dará acceso al catálogo de otros centros bibliotecarios de ámbito provincial o autonómico, que se pueden acercar la demanda.

Ofertará los servicios básicos de cualquier biblioteca: expedición de carnés de usuario, préstamo y devolución, formación de usuarios en el manejo del catálogo en línea y GaliciaLe (la biblioteca de préstamo digital de Galicia), servicio de referencia bibliográfica, especialmente para buscas en Internet, o prescripción de contenidos y recomendaciones de lectura.

Además, teniendo en cuenta las características de la población destinataria, ofrecerá un servicio de alfabetización digital para los usuarios, con el objetivo de reducir la brecha digital.