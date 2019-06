Álvaro Santos dimite como secretario provincial del PSOE

El hasta ahora portavoz del gobierno de la Diputación de Lugo, Álvaro Santos, ha anunciado este lunes su dimisión como secretario provincial del PSOE, una decisión que ha achacado a "cuestiones políticas".

En una comparecencia ante los medios, el que era secretario provincial del PSOE en Lugo desde diciembre de 2017 ha reivindicado que "siempre" actuó con "lealtad, compromiso y trabajo".

Álvaro Santos ha tenido en los últimos tiempos desavenencias con la dirección autonómica del PSOE al mantener su apoyo a que Darío Campos continúe como presidente de la Diputación de Lugo, frente a los que apoyan para el puesto al alcalde de Monforte, José Tomé.

En su comparecencia de este lunes, Santos ha reconocido que "no hay buenas relaciones con la dirección gallega". Además, el pasado viernes había pedido públicamente al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que explicase los motivos por los que cree que la diputación necesita un cambio de "rumbo".

MALA RELACIÓN DESDE HACE TIEMPO. Santos reconoció que en su momento, desde la dirección gallega, ya lo conminaron a retirarse de las primarias que acabó por ganar y, desde entonces, aunque aseguró que siempre "tendió la mano" para tratar de abrir líneas de diálogo y acuerdos, no fue correspondido.

"No voy a ser cómplice de la división del PSOE. Me voy para que Álvaro no sea un problema. Ahora veremos si era un problema o era un excusa", añadió el ya exsecretario general del PSdeG lucense, quien también quiso agradecer el trabajo y "la lealtad" de sus compañeros en la ejecutiva provincial.

Defiende su gestión

Por otra parte, Santos defendió su gestión al frente del partido, a cuya dirección provincial llegó el 22 de diciembre de 2017 después de imponerse en un proceso de primarias, porque "pese a otros discursos", opina que deja al PSdeG en una situación política mucho mejor de la que se encontró su ejecutiva.



Aseguró que, en algunos aspectos, los miembros de su ejecutiva se encontraron "un páramo desierto", hasta el punto de que incluso hubo que actualizar "la base de militantes". Según Santos, se decía que el partido estaba "en la UCI", pero en dos años consiguió "unos resultados históricos en las elecciones generales", los mejores de la última década, y recuperó los dos diputados por esta provincia.



Después llegaron las elecciones locales y, a pesar de que se decía que "el Partido Socialista había tocado techo" en 2015, tras "perder 5.000 votos", en la última convocatoria el PSdeG "consiguió mejorarlos" y hacerse con 27 alcaldías y sumar 272 concejales, una cifra también "histórica", porque "nunca tuvo tantos".



De hecho, recordó que tras las municipales del pasado 26 de mayo el Partido Socialista tiene "responsabilidades de gobiern"¿ en los municipios que agrupan el 65% de la población de la provincia, dado que ostenta el "39% de las Alcaldías", el segundo porcentaje más alto de Galicia, solo por detrás de A Coruña.



Es más, Santos aclaró que el PSOE recuperó Foz gracias a una "apuesta personal" y ganó por primera vez en Vilalba, el municipio natal de Manuel Fraga, y aunque perdió la de Sarria, aseguró que optó por una "vía" de confluencia que seguramente les hubiese dado la victoria a los socialistas en ese municipio, pero que "no fue permitida" por la dirección gallega.

Además, recordó que también está en disposición de gobernar de nuevo en la Diputación de Lugo mediante un acuerdo con el BNG.

En cuanto a la Diputación Provincial, afirmó que el secretario general del PSdeG debe "hablar claramente" y decir qué quiere hacer en una institución que ahora sí "está estabilizada y normalizada", porque según la información que maneja, Gonzalo Caballero garantiza "imparcialidad", pero su "secretario de Organización", José Antonio Quiroga, dice otra cosa.

Seguirá como edil en Lugo

Álvaro Santos seguirá como concejal en el Ayuntamiento de Lugo, porque tiene "una responsabilidad con los ciudadanos" y asegura que no va a permitir "que esta situación orgánica influya en el trabajo que tiene que hacer en las instituciones públicas".



"Tengo un compromiso político del que voy a seguir formando parte", añadió, sin "obstaculizar el trabajo ni la toma de decisiones" de los compañeros.



"Los cargos no nos pertenecen", añadió el propio Santos, quien no se descartó para volver a concurrir a otro proceso de primarias en el Partido Socialista.