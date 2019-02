Alume ofrece asistencia a domicilio a enfermos mentales del rural lucense

La Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais (Alume) ha puesto en marcha un novedoso programa para ofrecer asistencia a domicilio a usuarios con este tipo de dolencias en el rural de la provincia. Actualmente se benefician una decena de pacientes de concellos como Cervantes, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Navia de Suarna, Láncara o Sarria, entre otros.

Este novedoso sistema, que la entidad ofrece en coordinación con la Unidad de Trastorno Mental Severo del Sergas de Lugo, tiene como objetivo mejorar el bienestar de los pacientes incidiendo en reforzar su autonomía, su adherencia a la medicación y sus hábitos sociales. Para ello, dos técnicos se desplazan semanalmente a cada uno de los hogares, dónde ofrecen una atención individual y personalizada.

"Hai varios anos que nos demos conta de que había unha necesidade real de reforzar a atención a doentes con enfermidades mentais no medio rural", precisa el presidente de Alume, Manuel Fernández Prado, quien explica que afrontar este tipo de dolencias en núcleos despoblados no es sencillo. "A dificultade para acceder a servizos que lles permitan desenrolar a súa vida cotiá, recursos como achegarse a un centro de rehabilitación ou a falta de comunicación con outra xente provoca que os enfermos se aíllen e se pechen máis en sí mesmos", indica.

Para mejorar su bienestar, los profesionales que se desplazan a los domicilios realizan con los usuarios tareas como controlar su tratamiento farmacológico, fomentar hábitos de consumo saludables e impulsar su relación con el entorno. "Atopámonos con casos de xente que non saía da casa e non tiña ningún tipo de contacto co mundo exterior. Para eles dar un simple paseo xunto aos especialistas é algo moi beneficioso", precisa Fernández.

Los expertos también trabajan en los hogares con los familiares de los enfermos para ayudarles a gestionar este tipo de dolencias. "Dámoslles pautas para saber manexar as distintas situacións", recalca el presidente de Alume.

Desde la entidad lucense aseguran que los resultados "están sendo moi positivos" y esperan poder ampliar este programa a otros ámbitos del rural de la provincia. "Gustaríanos que esta iniciativa teña continuidade e incluso poder extendela a outras zonas. Para iso precisamos que as admistracións sigan dándonos o seu apoio", recalca el presidente.

AYUDAS. Para poner en marcha este pionero programa Alume contó con la financiación de la Consellería de Política Social de la Xunta y con una ayuda de la Diputación. Precisamente, este martes, la diputada de promoción económica y social del organismo provincial, Sonsoles López Izquierdo, y la concejala de bienestar social, Ana González, mantuvieron un encuentro con usuarios de Alume. López Izquierdo destacó que el ejecutivo provincial dedica 11.000 euros a esta entidad para sufragar los costes de un taller prelaboral. "A través desta iniciativa os usuarios aprenden actitudes relacionadas con condutas básicas para desenvolverse nun posto de traballo mediante talleres de cerámica, pintura ou coiro", dijo la diputada, quien recordó también que Alume es una de las entidades beneficiadas del plan laboral Tecendo Emprego gracias al que el colectivo podrá contratar durante un año a un educador social cuyos costes asumirá la Diputación.

La entidad Alume, creada en el año 1995, presta atención en la actualidad semanalmente a cerca de 70 usuarios de la provincia.