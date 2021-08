Las aldeas reviven en el mes de agosto en Lugo

Volver a los paisajes de la infancia, pasar unos días de asueto con el clan familiar y disfrutar de la naturaleza o la gastronomía son algunas de las razones por las que muchas familias optan por pasar sus vacaciones en núcleos rurales que renacen y multiplican su población en verano.

En casi todos los municipios de la provincia de Lugo es habitual el regreso de los emigrantes, que en muchos casos marcharon a buscarse la vida a los mismas áreas geográficas. En Becerreá y Cervantes se ven estos días a muchos nativos afincados en Cataluña. En otros lugares abunda la gente que reside en Madrid o Euskadi.

Pararse a conversar con los vecinos sin mirar el reloj o utilizar los pies y la bicicleta como únicos medios de transporte son otros de los beneficios de regresar a la aldea para reencontrarse con las raíces. Muchas de estas personas son enamoradas de ese lugar, idealizado desde la infancia. Otros hallan en estos enclaves, con poca gente y amplios espacios, una zona de esparcimiento seguro en plena pandemia.

Esta vinculación al lugar de veraneo hace que algunos de estos foráneos se inscriban en la asociación de vecinos, como sucede en San Cibrao da Respostería, en Palas de Rei, abierta a todas las personas con casa en la parroquia. Otros veraneantes incluso se acercan al alcalde pedáneo de este núcleo palense, en presencia de los periodistas, para denunciar la necesidad de arreglar los accesos, "que están en estado calamitoso", y de ejecutar mejoras en la red de saneamiento.

El Camino de Santiago es un bálsamo turístico para muchos pueblos del interior de Lugo en la temporada alta

Todos se esfuerzan en inculcarles a sus hijos ese amor por el terruño, aunque son conscientes de que la despoblación es una gran amenaza. "Cada vez queda gente más mayor y no hay relevo generacional. Con el paso del tiempo se corre el peligro de que los lugares queden abandonados", reflexiona Álvaro Mosquera, un vasco con raíces ulloanas.

La caída demográfica ensombrece el futuro de pueblos y comarcas en los que se sienten arraigados. "Uno de los problemas históricos que tenemos para crear una estructura agraria y ganadera que permitan sostener la población es el minifundio", precisa el becerrense Zoilo Pardo, residente en Sevilla, que también echa de menos "una estrategia turística que ponga en valor A Montaña".

El Camino de Santiago es un bálsamo turístico para muchos pueblos del interior de Lugo en la temporada alta, por lo que Pardo confía en que una de sus variantes, la Vía Kuning, se convierta en un dinamizador económico para municipios como As Nogais, Becerreá o Baralla.

Aunque multipliquen su población en ratios superiores a las poblaciones costeras, estas aldeas viven ajenas a las aglomeraciones y a situaciones estresantes del verano debidas al desarrollo del turismo, como las playas en las que no se puede poner la toalla, los atascos o las colas para comer en un restaurante, que a veces nos hacen añorar la rutina cotidiana.

Desembarco vasco | San Cibrao da Repostería (Palas de Rei)

San Cibrao da Respostería es una parroquia de Palas de Rei que cuadruplica su población en verano, al pasar de veinte residentes fijos a más de ochenta. Estos días casi se podría confundir con un barrio de Portugalete o Barakaldo, ya que muchos de sus vecinos emigraron al País Vasco, de donde algunos regresaron al jubilarse, como el alcalde pedáneo, José Varela. Otros, en un número muy inferior, tienen su residencia habitual en Vigo o Asturias.

"Aquí venimos toda la cuadrilla", dice José Luis Roca Mosquera, con fuerte acento vasco, al aludir al elevado número de gente llegada de Euskadi. El suyo es un descanso rodeado del clan familiar. "En casa estamos tres generaciones. Mis padres, mi esposa y yo y mis hijos, además de un hermano ". En esta ocasión son solo ocho, pero hay años en los que se reúnen más y esa cifra se engrosaba cuando había fiestas y celebraciones familiares. Y no están todos los que son. "Na casa de Ramos é normal que se xunten catorce ou quince persoas, pero non viñeron pola pandemia. Tampouco veu a familia de Alberto, que son arredor de vinte", apunta un vecino.

A José Luis, de 51 años, ya le mandaban sus padres de pequeño a pasar el verano en la aldea con sus abuelos. "Le tengo mucho cariño a este lugar y te tira la morriña. Siempre tuve suerte a la hora de escoger vacaciones y no falté ningún mes de agosto. No hay ningún sitio donde me encuentre mejor que aquí", afirma. En junio viene a traer a sus padres, en octubre vuelve para buscarlos y si puede aún pasa algún periodo vacacional el resto del año. "Nunca he veraneado en otro lugar y solo he hecho viajes de pocos días a otros destinos", cuenta.

Esta fidelidad se ve reforzada por el hecho de que la mujer de José Luis es de Antas de Ulla, y también adora su tierra, al igual que su hija Uxía, que dice que no cambia Respostería por Marina D’Or. El padre subraya que los niños se mueven con libertad por el pueblo y "las comidas al aire libre, bajo el chopo de la casa, son un lujo".

Álvaro Mosquera Lage y su esposa, que es vasca, acuden con sus dos hijos, Einar, de 3 años, y Aritz, de 1. El alevín viene por primera vez al pueblo, ya que de recién nacido no pudo hacerlo por el confinamiento. "Vivo en Portugalete, pero mis raíces están aquí", afirma Álvaro, a quien le encanta desconectar un par de semanas en la tierra de sus antepasados. "Veranear aquí es un regalo. Estás en la aldea y, a la vez, cerca de Palas y Melide. Vives con una sensación de tranquilidad y libertad en un entorno muy bonito", destaca. Las excursiones para merendar en los cercanos torrentes del Mácara con los pequeños es una de sus actividades preferidas.

Para Álvaro Mosquera son también unas vacaciones con cierto "aire de nostalgia, porque recorres lugares donde hiciste el gamberro de niño y te acuerdas de la gente que ya no está", agrega.

Familia Rodríguez Álvarez | Santa Eufemia (Folgoso do Courel)

Santa Eufemia do Courel se asemeja en estas épocas a un rodaje de Verano azul o Cuéntame, pero no hay cámaras ni plató. En agosto, en esta parroquia los niños vuelven a ir en bici, a desplazarse al río o a la fuente a capturar bichos, a jugar en contacto con la naturaleza y a pasar horas y horas fuera de casa.

Son días en los que la diversión no se consigue a través de una pantalla, sino al aire libre. "Mis hijos van en bici por el pueblo sin la supervisión de un adulto y estoy tranquila, porque sé que si pasa algo cualquier vecino los atiende o sabe dónde están", dice Carol Rodríguez, madre de Saioa y Odei.

Durante el año, ella y su familia (su pareja es Jorge, natural de Logroño) viven en Cataluña, en Castellar del Vallès. En verano, O Courel es su destino. De allí se marcharon un día sus padres, Dositeo y Maribel, en busca de trabajo en Barcelona. Con ellos regresa siempre por agosto para desconectar y restablecer el contacto con sus raíces en la casa familiar. Este año llegaron el pasado día 1. Se quedan hasta el 25. "Si no vengo, me muero. Aunque tenga que viajar me lo monto para estar aquí unos días. Si no venimos más el resto del año es por la lejanía, no por el frío, aunque no sé si aguantaría el invierno de aquí", cuenta.

Igual que ella hace su hermana, Eva, que vive con Stephan y sus tres hijos —Brais, Dánae y Emma— en Francia. La casa familiar de Santa Eufemia recupera la vitalidad de otras épocas, igual que el resto de la parroquia, que pasa de tener solo 25 habitantes durante el frío invierno a rondar el centenar con el calor estival.

Carol y Eva son parte de un nutrido grupo de personas esparcidas por distintas partes del mapa (País Vasco, Alemania, Francia...) que cada verano se ponen al día en O Courel. Llegan con sus hijos y estos forman pandilla durante semanas. Son unos diez o doce niños de entre 2 y 12 años que cogen la máquina del tiempo hacia un pasado no tan lejano en el que casi todos los ratos libres transcurrían en la calle.

Eso es en verano. La posibilidad de mudarse a vivir a O Courel es, de momento, un poco más lejana. "Si tuviese un buen trabajo me lo plantearía. También me lo planteaba cuando era más joven, pero ahora con mis hijos, ya no", explica Carol, quien, aun así, señala que ella y su pareja "hemos hablado de que, a las malas, nos venimos para aquí, plantamos unas patatas y tan felices".

Los habitantes de O Courel (los que residen en verano e invierno) están encantados con estos regresos que revitalizan la zona. Como los niños, los adultos hacen una piña que mantiene contacto todo el año. "Somos o grupo de toda a vida. En todas as casas houbo moita emigración, pero en verán a xente volve e a poboación de todo o concello triplícase", comenta Ana Marta Arza, técnica de turismo del Concello, que vive en primera persona estos reencuentros veraniegos de Santa Eufemia.

Hermanos Tellado | Cirio (Pol)

Puertas y ventanas abiertas de par en par y un fuerte olor a café. No hay duda, los hermanos Tellado, repartidos por distintas ciudades de España, desde Sevilla a Oviedo, pasando por Ávila y Madrid, están de vuelta en Cirio (Pol), su refugio vacacional durante el mes de agosto.

Aquí regresan cada año Gonzalo, Idalia, Carmen, Antonio y Arsenio —eran siete hermanos, pero Fe y Javier, los dos mayores, ya fallecieron—, junto a hijos, nietos y bisnietos, para devolver a la vida la casa natal que sus padres, Antonio y Concepción, levantaron con mucho esfuerzo y trabajo.

"Se dedicaban a la agricultura", recuerdan casi al unísono estos hermanos, que aseguran que "si no venimos, no estamos tranquilos". "Es nuestra tierra, la mejor que hay", defienden, explicando que hacer las maletas para volver es ya una tradición que marca sus veranos.

"Somos unos 50 de familia, cada verano nos reunimos más de 20 aquí, en esta casa, y algún año hasta nos juntamos 42 a comer por el 15 de agosto coincidiendo con las fiestas de Cirio. Todo se vuelve cama", dicen con una sonrisa, mientras desean que esta costumbre pueda mantenerse en el tiempo a través de las nuevas generaciones.

Estas vienen "encantadas", aseguran, por "la tranquilidad" que les da Pol, por "el fresquito" que hace en agosto, "por la comida, que es una maravilla", y por la cantidad de opciones que ofrece una comunidad llena de encantos por descubrir.

"Aprovechamos estos días para salir y visitar. Solemos ir a la playa, a Santiago de Compostela, algunos también hicieron escapada a Sanxenxo. Nos vamos moviendo, aunque con el virus pasamos más tiempo en casa", confirman los Tellado, que a lo que no faltan ningún verano es a su cita con el pulpo en la carballeira de Mosteiro.

"Como hermanos puede surgir una riña, pero al final somos una piña, y siempre volvemos todos juntos a reencontrarnos aquí", añaden, conscientes de que con su presencia logran revolucionar una pequeña parroquia de poco más de un centenar de habitantes, a la que también vuelven otras familias desde Barcelona o Castellón.

Y es que Pol, que dedica cada año una fiesta al emigrante, es un claro ejemplo de que los que decidieron marchar siempre están deseando regresar.

Familia Pardo Victoria | Residentes en Sevilla y veraneantes en Becerreá

Zoilo Pardo García y su esposa, Marga Victori Ruiz de Conejo, son fieles al veraneo en Becerreá, pueblo natal de Zoilo, donde pasan en familia tres semanas en agosto y una en Navidades. Residen en Sevilla y conocen los principales enclaves turísticos de Andalucía, región que han recorrido acompañando a una de sus hijas, la golfista María Pardo Victori.

El cabeza de familia, que se fue del pueblo a los 17 años para estudiar en Madrid, es tajante al afirmar que prefiere "Os Ancares a Sotogrande o Marbella. En Andalucía ofrecen un turismo de sol y playa, pero A Montaña tiene otro tipo de valores naturales y patrimoniales que no están desarrollados y que deberían tener más presencia en el ámbito turístico nacional e internacional. Falta estrategia e infraestructuras". Los precios son otro atractivo. "Por lo que pagas por una Coca Cola en Puerto Banús comes aquí un menú del día", agrega. Su mujer, natural de Ceuta y asidua a Becerreá desde hace 30 años, se define como "una enamorada del paisaje, la comida y, sobre todo, de la hospitalidad gallega".

El matrimonio pasa estos días con una de sus hijas, María, becada como golfista en la universidad de Bethel, en Indiana. Tampoco ella cambia por nada sus estancias en Becerreá, "un lugar ideal para desconectar", aunque para mantener la forma acude al club de golf de Lugo. La otra hija del matrimonio, Paula, no vino este año porque estudia una oposición.

La familia se construyó una casa y los padres tienen la idea de repartir su tiempo entre Sevilla y Becerreá cuando se jubilen. "Cambiar el calor sofocante de allí por el tiempo más fresco de aquí es un alivio", dice Zoilo. María precisa que si Sevilla tiene un color especial, como dice la canción, "Galicia también tiene un color diferente, con una naturaleza incomparable". El río Navia es uno de sus entornos preferidos.

La pandemia limita las actividades de ocio, "aunque el Ayuntamiento siempre cuida mucho la agenda lúdica y deportiva en verano", sostiene Zoilo. Días atrás acudieron a la romería de San Lourenzo, en Penamaior, hacen rutas y les encantan las ferias y el pulpo. Durante su estancia visitan a familiares en Playa América (Nigrán) y Santiago.