Alcaldías en el filo de la navaja

Sarria, Monterroso y Vilalba llegarán a los comicios locales de 2023 en medio de un clima de tensión reflejado en las sonadas rupturas de coaliciones de gobierno y los movimientos registrados en el tablero político, que auguran una dura pugna por las tres alcaldías, al igual que en O Valadouro y O Corgo. Los municipios sarriano y ulloano se ubican en dos circunscripciones, las de los antiguos partidos judiciales de Lugo y Chantada, consideradas decisivas para conformar la mayoría en el gobierno de la Diputación, junto a la de A Fonsagrada.

Pelea con trasfondo en Sarria

Claudio Garrido. EP

La ruptura entre el regidor sarriano, Claudio Garrido (Camiña Sarria), y el edil de servicios sociales, Benjamín Escontrela (Galicia Sempre), tiene una evidente connotación electoral, más allá de sus discrepancias en la gestión. La posibilidad de que este último encabece la candidatura del PSOE, cuestión analizada recientemente por la ejecutiva local de este partido, propició el conflicto entre ambos políticos.

Escontrela atribuye a la rumorología su desembarco en el PSOE, amparado en la evidencia de que la designación de candidato no se hizo oficial, pero el debate sobre su postulación trascendió el ámbito provincial. La ejecutiva lucense impuso la negociación con este concejal frente a dirigentes gallegos, partidarios de ofrecerle el puesto a Claudio Garrido, distanciado de José Tomé y al que algunos socialistas sarrianos no le perdonan su marcha para impulsar Camiña Sarria en 2019. Esta plataforma electoral ya se constituyó en partido político para la cita de 2023.

El fichaje del exedil de servicios por el PSOE se daba por hecho, aunque sus opciones se ven perjudicadas por la última denuncia del regidor, que acusa a Escontrela de contratar un detective para controlar las bajas de trabajadoras de la residencia de la tercera edad, una cuestión que podría tener recorrido judicial. Sostiene Benjamín Escontrela que sus encontronazos con el alcalde surgieron por diferencias sobre el catastrazo y su papel de impulsor de una plataforma para exigir la devolución inmediata de los cobros mal hechos, pero su acercamiento al PSOE era un secreto a voces. El alcalde consideró desleal la actitud de Escontrela sobre los pagos del Ibi, al entender que actuó a sus espaldas y en connivencia con los servicios jurídicos de la Diputación. La gota que colmó el vaso fue la suspensión del servicio de conciliación escolar, al no estar renovado el contrato a la concesionaria, un incumplimiento del que Escontrela y Garrido se responsabilizan mutuamente. Acusan a Escontrela de contratar a un detective para investigar a personal de la residencia

El cese del edil constituyó el epílogo de una convivencia política que se remonta al anterior mandato. Garrido, aún en el PSOE, mostró cercanía con Escontrela cuando este era concejal de Compromiso por Galicia, formación que lo expulsó del grupo municipal para inhabilitar una moción de censura a la entonces regidora, la socialista Pilar López.

Es muy posible que estos enconados rivales continúen dándole al ventilador en un pulso con tintes personales, pese al desgaste que les supone este enconado conflicto. Ante esta coyuntura será difícil alcanzar un pacto progresista para hacer frente al PP si ambos salen elegidos. También se antoja complicada una coalición entre Camiña Sarria y el PSOE, que mantiene una firme oposición al gobierno.

Los populares aparecen como beneficiarios de estas diferencias en un municipio abonado al turnismo entre los dos grandes partidos desde 2003 a 2019. Antes, la formación de centroderecha debe superar las heridas causadas por la reñida votación que terminó con el desembarco de Fernando Carlos Rodríguez como presidente de la ejecutiva local por un estrecho margen de cinco votos frente al candidato de la ejecutiva provincial, Luis Pardo, que partía como favorito al ser el que más avales presentó.

El equipo de Pardo rechazó incluso once afiliaciones ofrecidas por un exedil del PP al considerarse hipotético ganador de la carrera. En la pelea adquirió protagonismo un tercero, José Manuel Bello, que se ofreció a recoger avales para Pardo, después lo hizo para sí mismo y el día anterior a la elección renunció para respaldar a Rodríguez. Con esta jugada de manual, Bello resultó decisivo para la victoria del veterano político, del mismo modo que en 2007 se erigió en uno de los obstáculos que le impidió llegar a la alcaldía al concurrir con Terra Galega al verse fuera de la lista del PP.

La portavocía del grupo municipal fue el premio para José Manuel Bello, tras dimitir del cargo José Antonio García, fiel valedor de Pardo. La presidenta provincial del PP, Elena Candia, llamó a la unidad tras la votación. Los esfuerzos en pro de la integración son evidentes, pese a que integrantes de la gestora expresaron en público su malestar porque García siga a sueldo del partido. Luis Pardo ejerce de espectador silencioso. Pese a que Fernando Carlos Rodríguez sería el teórico alcaldable, esto aún está por decidir.

Las aguas bajan tranquilas en el BNG, donde Efrén Castro volverá a ser el alcaldable y está casi confirmada la continuidad de la edil Mónica López.

Turbulencias en Monterroso

Monterroso es un cajón de sorpresas. Ya lo fue en este mandato con tres cambios de gobierno en un año, un récord en España, y las turbulencias persisten. El regreso de Antonio Gato como candidato del PSOE obedeció a la estrategia de sumar esfuerzos para recuperar la alcaldía y asegurar el diputado provincial ulloano. Esta opción generó descontentos en la agrupación local, que barajan una posible lista independiente, algo improbable tras las convulsas experiencias vividas desde 2015 con candidaturas promovidas por exmilitantes socialistas. Si coge vuelo esta operación habrá que estar atentos al papel de Jesús Otero, enemigo íntimo de Gato, que alcanzó la alcaldía al frente de Inta hace casi ocho años.

A día de hoy, el candidato del PP es Eloy Pérez Sindín. Elena Candía abrió la puerta a la incorporación al partido a la alcaldesa de Independientes por Monterroso, Rocío Seijas, pero la negociación está lejos de cristalizar. Seijas y Pérez Sindín, teniente de alcalde y responsable del comité del PP, forman un matrimonio de conveniencia y tienden a vender su gestión por separado.

Rocío Seijas. SEBAS SENANDE

Si no lidera la lista popular, en la que un segundo puesto podría no interesarle, Rocío Seijas valoraría si encabeza de nuevo IxM. Su tirón se basa más en los tres años que suma al frente del Concello que en el respaldo a esta candidatura, creada por Gato, por lo que parte de sus integrantes son cercanos al candidato socialista.

Si Fernando Carlos Rodríguez vuelve a la política sarriana con 76 años, Antonio Gato le supera con 77. Regresa después de abandonar el PSOE en 2018, tras 43 años de militancia, por diferencias con el anterior secretario de Organización provincial, Álvaro Santos.

Gato, que fue alcalde entre 1999 y 2015, repitió como mandatario en 2019 con un voto más y un edil más que el PSOE, cuyo portavoz, Rafael García, acató la reincorporación y asistió al acto de presentación del candidato. Atrás quedan las diferencias que les llevaron a romper la breve coalición de siete meses que les unió este mandato, junto al edil de CxG, Xabier Vázquez, que ahora comparecerá por el Partido Galeguista. El BNG ya tiene prácticamente apalabrado su candidato.

La carrera de Vilalba

Elba Veleiro. EP

El PSOE busca un segundo mandato de la mano de Elba Veleiro, que gobierna en minoría con ocho ediles, en pugna con un renovado PP, que designó a Sandra Vázquez como alcaldable. Los socialistas, tras el histórico triunfo de 2019 que rompió 40 años de mandato popular en el pueblo natal de Manuel Fraga, están recuperados de la crisis surgida en 2021, a raíz de la forzada dimisión de Rodrigo Pavón y la vuelta a la primera línea política de Eduardo Vidal Baamonde como hombre de consenso y cerebro de la operación para desbancar a Pavón. El PP, con siete concejales, no tendrá fácil recuperar esa bolsa de 800 votos que le separa de la mayoría.

Tampoco está claro que Vilalba Aberta repita con dos ediles tras un pacto de gobierno con los socialistas que hizo aguas en medio de la polémica. El desgaste sufrido por la formación de Modesto Renda y la mayor capacidad del BNG para disputarle el voto en ese espacio la izquierda, con una lista muy mejorada, juegan en su contra.

Las obras de la Rúa Pravia, que movilizaron a vecinos y comerciantes, centran el debate en el ámbito urbano y podrían decantar un edil a favor de uno de los grandes partidos. Los socialistas mantendrán a su núcleo duro en las listas y prescindirán de alguno que se mostró dubitativo ante la presión derivada de las protestas por el cierre al tráfico de la calle comercial de la villa tras caer la Casa das Maragatinas. El gobierno local aceleró la remodelación de la Rúa Pravia en las últimas fechas para usarla como baza electoral con el convencimiento de que el malestar por su semipeatonalización y la dirección única están ya en una fase de aceptación. El abandono detectado en las canalizaciones subterráneas juega en contra del PP. Los populares insisten en que crear una vía unidireccional generará caos circulatorio y ven en las actuaciones pendientes en el parque Sete Pontes el otro talón de Aquiles del ejecutivo local.

La batalla entre PSOE y PP tendrá también como escenario el medio rural. El gobierno local suprimió la figura de los pedáneos, vinculados a los populares. La nueva gestora del PP, presidida por Sandra Vázquez, potenció la representación en parroquias y programó reuniones con vecinos, pero las primeras congregaron a pocos asistentes. También trata de recuperar a los antiguos pedáneos como agentes electorales, pero de los 29 citados a un encuentro solo acudieron siete.

La incógnita es si la renovación emprendida por el PP, con lo que conlleva de ilusión e inexperiencia, sirve para recuperar el voto perdido. Sandra Vázquez actuó en su día de comodín al cederle su plaza en el Senado a Gerardo Criado cuando este cesó en la alcaldía a favor de Agustín Baamonde, al que Vázquez sustituyó en el Parlamento gallego. La edil precisa ahora el apoyo del entorno de sus predecesores al frente del PP vilalbés. No se trata tan solo de recobrar la unidad perdida en los últimos comicios. Si la vieja guardia se coloca de perfil y no ampara a Vázquez, la tarea de recuperar una alcaldía tan simbólica como la de Vilalba será una tarea difícil.

El PP se beneficiará si no hay lista de Udival en O Valadouro

Edmundo Maseda. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El PP, liderado por José Manuel Lamela, parte con opciones para lograr la alcaldía de O Valadouro. Para ello tratará de sacar rédito de los conflictos surgidos en el gobierno del socialista Edmundo Maseda, cuya coalición con el BNG quedó en minoría tras la marcha de la edil socialista Fina Geada. El malestar suscitado en torno a la desechada construcción de un embalse en Recaré, que dividió al ejecutivo, es agua pasada, pero puede suscitar votos de castigo.

El principal factor que beneficiaría a los populares sería la confirmación de que la concejala de Udival, María José Fernández, no promoverá esta candidatura independiente. Fernández estuvo a cuatro votos de lograr una segunda acta y quitársela al PP en 2019. El hecho de que la corporación pase de once a nueve ediles perjudica a Udival, cuya intención de voto en una reciente encuesta oscilaba entre el 8 y el 10%, listón mínimo para lograr representación. Este obstáculo también complica la entrada en el consistorio del Partido Galego, que anunció su intención de presentarse de la mano de Henrique Geada.

Los populares se ven cerca de la mayoría en O Corgo

Felipe Labrada. EP

O Corgo es el único municipio lucense donde el PP gobierna en minoría. El alcalde, Felipe Labrada, tratará de rentabilizar su espíritu servicial con el vecindario, que va más allá de las siglas, para obtener ese edil que le otorgue la mayoría. Los populares podrían pescar votos en el caladero del independiente Javier Vila, que este último mandato logró dos concejales con Cs, Su pacto de gobierno con el PP se rompió antes del pleno de organización de la corporación. Ciudadanos sufrió después la marcha del edil Brais Fernández. El PP vería casi asegurada esa mayoría si Vila decide no presentarse tras ejercer de edil durante más de un cuarto de siglo: en dos ocasiones con el PP, pasar por el PSOE y encabezar Democracia Galega y Demócratas Independientes de O Corgo.

Labrada, que se salvó de la moción de censura planteada por el PSOE al negarse el BNG a gobernar con Cs, tiene a los socialistas como principal rival. Estos no parecen en condiciones de lograr el resultado alcanzado en 2015 por el ahora diputado en el Congreso Javier Cerqueiro, cuya vuelta como candidato es una mera hipótesis.