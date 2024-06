La alcaldía de Monterroso propone destinar 75.000 euros a colectivos locales

El alcalde de Monterroso, el popular Eloy Pérez Sindín, llevará a la sesión plenaria de la tarde de este jueves —a las 20.30 horas— una propuesta para destinar un total de 75.060 euros en ayudas a diversos colectivos deportivos, vecinales y culturales, así como a la Anpa del IES y a la del Ceip.

En total, son 17 las entidades locales receptoras de esta cuantía, entre las que se encuentran la Sociedade Deportiva Monterroso, que percibiría 16.000 euros; la Asociación Sociocultural Falcatrueiros, con 10.000 euros; las diferentes comisiones de fiestas de las parroquias, a las que se aportan 6.000 euros; o el festival Agrocuir, que recibiría 5.000 euros.

Las Anpas, la asociación de la tercera edad, la coral Ecos do Ulla, el club ciclista San Miguel o Entropía Folk también se engloban en el apartado de beneficiarios de estas ayudas, en el que incluso se incorporan algunos nuevos respecto a otros años, como es el caso del club de pádel.

Para poder hacer frente a esta partida, desde el gobierno local monterrosino inciden en que es preciso realizar una modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario procedente del remanente líquido de tesorería, propuesta que se debatirá en el pleno ordinario de este jueves.

"Isto ten que facerse así ao estar prorrogados os orzamentos e fixar a lei que os gastos previstos para un exercicio concreto non se prorrogan, que é o caso no que se atopan as subvencións nominativas", detallan desde el Concello, donde añaden que "en consecuencia, pérdese o carácter nominativo das subvencións no orzamento prorrogado, co que non poden concederse directamente por esta vía".

De cara al próximo año, agrega Pérez Sindín, el objetivo es "empezar a traballar nuns orzamentos nos que se incluirían de novo as subvencións nominativas e que deberán ser validados polos demais grupos da corporación".

El regidor destaca asimismo que las cuantías se "manteñen máis ou menos igual que en anteriores exercicios" y que espera que la propuesta de modificación de crédito sea respaldada por el resto de agrupaciones.

En el pleno anterior, el del 4 de junio, el BNG presentó una moción en la que instaba al Concello a destinar una partida a las asociaciones deportivas, culturales y vecinales y Anpas y que, al no haber presupuestos aprobados, se debían canalizar a través de una partida extraordinaria. El punto salió adelante por mayoría, si bien más de dos semanas después once asociaciones firmaban un comunicado conjunto en el que alertaban del "risco" que corrían muchas de las actividades que organizan las propias entidades.

Ahora la petición se ve respaldada por el Concello y su regidor subraya que "as asociacións necesitan axuda municipal, xa que son as verdadeiras dinamizadoras do pobo".