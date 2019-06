El alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo Magdalena, uno de los nombres propuestos en el Partido Judicial de Lugo para ser diputado provincial en este nuevo mandato, prefiere no decantarse por ninguno de los candidatos que pugnan para presidir la Diputación, pero reconoce que hubo "gente en el equipo de Darío" Campos que no actuó bien en los últimos años.

"Posiblemente no sea Darío el que estorbe ahí", dijo Raposo a Efe, "pero puede haber en su equipo gente que a lo mejor no lo hizo como lo tenía que hacer".

En todo caso, el regidor de Pedrafita reconoció que en estos momentos está en standby, a la espera de que el partido tome una decisión en relación con la lista definitiva de diputados provinciales y con respecto al candidato a la presidencia de la Diputación, dado que hay dos aspirantes reconocidos; el presidente en funciones, Darío Campos, y el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. "Quiero un buen candidato, que haga lo mejor para la provincia de Lugo", añadió Raposo Magdalena, quien confía en que ese será el perfil "del que resulte elegido".

En cuanto a la insistencia de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, en relación con el derecho que tiene la ciudad a contar con un representante en la Diputación, dado que aporta "el 52% de los votos socialistas" por el Partido Judicial, reconoció que esa aspiración es legítima, pero también le recordó que la lista provisional de diputados se decide en función de los apoyos cosechados en la propia circunscripción, que aglutina 22 municipios. Además, recuerda, la decisión definitiva está en manos de la Comisión Federal de Listas de PSOE.