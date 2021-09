El alcalde de Outeiro dice que el congreso del PP no supuso gastos para el Concello

El alcalde de Outeiro de Rei, el popular José Pardo, niega que el congreso provincial del PP de Lugo, celebrado el pasado domingo en el pabellón municipal, le haya supuesto "ningún gasto" al Concello.

Pardo replica así a la petición del BNG de un pleno para que se expliquen esos supuestos gastos y el uso de personal municipal para las labores de intendencia del evento.

El alcalde afirma que tiene "acreditada legalmente la petición del PP de las instalaciones (deportivas) para el congreso provincial". "Y para nosotros no supuso ningún gasto", afirma. "No tenemos ninguna tasa cuando hacemos cesiones de este tipo, no cobramos nada", agrega.

Pardo sí reconoce que "los únicos medios que se utilizaron fueron para dirigir el tráfico". "La Guardia Civil estaba en la Nacional VI y nosotros, que no tenemos policía municipal ni servicios de emergencias, pusimos a algún trabajador a dirigir el tráfico, al igual que en Robra, donde había trabajadores controlando el tráfico en el circuito de velocidad", sostiene. "Es la única cosa que dedicamos, que es producto de la normalidad", apostilla.

"Yo estoy satisfecho de que se viniera a hacer el congreso a Outeiro de Rei. Me parece que está bien, que es bueno porque atrae gente al municipio", asegura.

Igualmente, anima a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a que convoque un congreso en este municipio, pues garantiza que se podría autorizar sin problema, al igual que se hizo con el PP de Lugo, en donde se reeligió a Elena Candia como presidenta provincial de los populares.