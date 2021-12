Arias lamenta que "a día de hoy" el PSOE de Lugo no tenga contacto con las agrupaciones

El alcalde de Castroverde, el socialista Xosé María Arias, ha criticado que "a día de hoy" el PSOE de Lugo no tiene contacto ni con las agrupaciones locales ni con las alcaldías.

"Hay que hacer frente a problemas como el agro, la leche o la crisis industrial, que el PSOE no está defendiendo y no lo está defendiendo porque aquí no hay partido", ha sostenido el regidor un día después de que se postulase para aspirar a las primarias que elegirán al nuevo secretario xeral del PSOE en la provincia.

El regidor se ha quejado de que ha primado en los últimos años "un PSOE unipersonal". "Y es lo que se sigue pretendiendo hacer y no estoy dispuesto a esto y por eso me revelo", ha asegurado para destacar que en el próximo congreso provincial se decidirá el modelo de partido quieren los militantes, "un modelo unipersonal o un modelo donde se dialogue".

Además, después de conocerse que la actual secretaria provincial no optará a la reelección, le ha reprochado que actuase como "un comodín para mucha gente", sin apenas presencia en los distintos foros del PSOE a nivel de Lugo.

Por su parte, preguntado al respecto en un acto en Lugo, el presidente de la Diputación, José Tomé, ha evitado pronunciarse sobre su posible candidatura a la secretaría provincial del PSOE en Lugo, que fuentes socialista dan por hecho.

Tomé incide en que, "en este momento, no está el proceso abierto". "Ayer participé en una comisión ejecutiva donde se convocó el comité provincial, que es el órgano que le toca convocar el congreso y las primarias y va a ser el próximo sábado", ha pormenorizado.

El también alcalde de Monforte ha insistido en que como "el proceso no está abierto" quiere ser "respetuoso con los tiempos". "Siempre lo fui y lo voy a seguir siendo", ha indicado.

"Por lo tanto hasta que el comité provincial convoque el proceso de primarias y del congreso, yo no voy a posicionarme", ha soltado finalmente.